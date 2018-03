El colectivo Ni Una Menos Rosario repudió la presentación del cantante Gustavo Cordera en esa ciudad santafesina programada para el 25 de noviembre, fecha que coincide con la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.

"No queremos a Cordera en Rosario. No queremos más cultura de la violación. No queremos empresarios cómplices. Nos queremos vivas y libres", destacó la agrupación feminista en un comunicado.

La entidad hizo referencia además al día elegido por Cordera para su presentación que coincide con la fecha establecida por la ONU.

"No podemos dejar pasar por alto, ningún día, pero menos aún en esta fecha, la opinión de Gustavo Cordera, expresada en una entrevista realizada el año pasado ante estudiantes de periodismo", destaca el comunicado.

Para el colectivo Ni Una Menos "los dichos de Cordera marcan lo desubicado, violento y absolutamente repudiable de su pensamiento", expresaron.

El músico había declarado el año pasado, ante un grupo de estudiantes de periodismo, que “hay mujeres que necesitan ser violadas porque son histéricas y porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente”.

Por estas declaraciones irá a juicio oral según la decisión de la Cámara Federal, ya que atentan contra el Artículo 212 del Código Penal.

Allí será acusado por el delito de "Incitación a la Violencia Colectiva que se castiga" con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".