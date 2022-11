El calendario de feriados en Argentina para noviembre 2022 ya está confirmado y habrá un fin de semana largo en las próximas semanas.

Además del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que será el 20 de noviembre, se confirmó un nuevo feriado para el 15 de noviembre. La fecha afectará solo a un grupo de personas.

Mañana es feriado en Argentina 2022

El 15 de noviembre será feriado en Argentina para las personas que residan en la capital de Santa Fe.

¿Por qué es feriado el 15 de noviembre?

Mañana es feriado en Argentina porque se celebra el aniversario de la Ciudad de Santa Fe de Vera Cruz, capital de la provincia de Santa Fe.

La ciudad capitalina fue fundada el 15 de noviembre 1573 por Juan de Garay. Este suceso se llevó a cabo en las barrancas del río de las Quiloazas, actualmente es donde se ubica el Río San Javier.

Para conmemorar esa fecha, la ley provincial 13.155 dispuso asueto administrativo y "Día no laborable" para el sector privado. Esto quiere decir que la administración pública no funcionará en la ciudad y que las empresas pueden elegir si suspender su actividad o no.

Próximos feriados 2022

Feriados noviembre 2022

15 de noviembre: asueto administrativo y día no laborable para residentes de la ciudad de Santa Fe.

asueto administrativo y día no laborable para residentes de la ciudad de Santa Fe. 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriado inamovible.

Día de la Soberanía Nacional. Feriado inamovible. 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

Feriados diciembre 2022