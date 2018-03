Los días 9,10 y 11 de noviembre en Villa La Angostura se desarrolló la 21° final de la Olimpiada Argentina de Filosofía, organizada por la UBA, donde compitieron casi 100 jóvenes de todas las Provincias.

La final fue la 3ra de tres instancias en las cuales hubo más de 5000 alumnos de secundaria participando a lo largo de todo el país. El tema de este año fue “Estado, Sociedad Civil, Integración" . El análisis se dividió en ética, política y estética.

Agustina Cianciarullo, alumna de 5to año del Colegio Champagnat, no solo salió 1ra en el eje de filosofía política sino que además recibió la medalla a Campeona de toda la olimpiada.

Está Olimpiada se desarrolla en el ámbito de la secretaria de educación media de la UBA. Y es miembro a su vez de la Olimpiada Internacional de Filosofía que está auspiciada por la UNESCO y la sociedad internacional de profesores de filosofía.

El profesor de filosofía de la alumna, Alejandro Poffo, orgulloso explicó: "Agustina ganó el primer puesto con 100 puntos. A partir de ahora las personas de las olimpiadas de filosofía de la UBA prepararán a la alumna".

La alumna ira en mayo del 2018 al mundial de filosofía en algún país de la ex Yugoslavia donde tendrá que desarrollar el examen en un idioma que no sea el nativo. Ella no solo representará a su colegio y a la UBA sino que también a cada uno de nosotros como argentinos.

Hoy hace más de 21 años que se desarrolla este tipo de actividades y no es menor darle lugar a su reconocimiento en la formación de nuestra sociedad porque los jóvenes de hoy no son ni más ni menos que los líderes del mañana.

"Los prestigiosos miembros del jurado felicitaron a Agustina por el nivel reflexivo, lógico y profundo. Destacaron su nivel intelectual a la hora de escribir y la cantidad. Escribió 21 páginas en solo 3 horas", mencionó Poffo.