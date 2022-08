"Me voy a descompensar", fue lo primero que pensó la madre de una joven que le admitió, avergonzada en la madrugada, que había gastado 170.000 pesos en dos flautitas de pan. Y no era para menos: eran alrededor de 600 dólares al valor del dólar blue hoy, lejísimos del nuevo valor del kilo de pan, que los empresarios acordaron entre 320 y 340 pesos.

La historia inundó las redes sociales, que bromearon sobre "el mejor día de la historia" de la panadería y se imaginaron qué habrá dicho el dueño al revisar los números del día. Ellos podían reírse, pero la joven ya imaginaba lo peor: "Les había comprado la panadería, ya estaban en Filipinas", pensaba, en alusión a un posible escape con el dinero recaudado.

¿Qué pasó? Fue un error más común de lo normal: la joven quiso pagar con Mercado Pago, y confundió la coma que separa los decimales con el punto, y agregó tres ceros a los 170 pesos que valían las dos flautitas. El pago, para la sorpresa de muchos usuarios que comentaron que "ni locos tienen esa plata" en la billetera virtual, se acreditó.

Según contó la usuaria Camila Vallejos, eso puede suceder: "Trabajo en una panadería, a una mina le pasó algo similar, pero con menos plata. (En vez de) tipo 150 puso 15.000 (pesos). Obvio la contactamos por mail y le dimos la plata", relató.

El error lo detectó la madre de la joven a la noche, cuando le consultó en qué había gastado semejante cantidad de dinero y su hija se dio cuenta de lo que había pasado. La chica recordó que a ella tuvo un ataque de risa, que siguió en un llanto que acompañaba al de su madre, quien lloraba por bronca e incredulidad ante lo que había pasado.

La historia tuvo final feliz

La joven llamó a Mercado Pago, que le dijo que tenía que confiar en la buena fe de la panadería para obtener la devolución del dinero. "Dormí de 3:00 a 5:00 de la angustia que tenía", contó en un segundo video. A las 6:00, madre e hija estaban en la puerta de la panadería, luego de practicar "cual monólogo" lo que tenían que decir.

Al contarle la situación a la empleada de la panadería, la misma que la había atendido el día anterior, la panadera "no lo podía creer" y se puso en contacto con su superior. "No me muevo hasta que pase algo", fue la respuesta de la joven, que "no se iba a ir sin la plata". "La mina estaba más nerviosa que yo", contó.

"Abrió Mercado Pago y me lo pudo devolver. Todavía hay gente honesta en el mundo, chicos. Salió bien", celebró la joven. Sin embargo, reconoció: "Ahora me lo tomo con gracia, sino no estaría viva. Es por eso que me río mucho".