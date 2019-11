La ciudad de Paraná comenzó a diseñar el operativo ciudadano para la llegada de decenas de miles de personas que participarán de la XXI Fiesta de Disfraces que se hará el domingo 17. Creada en 1999 como un festejo de cumpleaños de un grupo de amigos, desde 2009 la fiesta se desarrolló en predios adecuados especialmente para una noche que reúne a más de 50.000 personas de distintos ambientes y edades.

El predio de la fiesta de 14 hectáreas está ubicado sobre el Acceso norte de Paraná y a pocos kilómetros del centro. Paraná colmó su capacidad hotelera y ciudades como Santa Fe, Crespo y Diamante, entre otras, esperan a miles de turistas de provincias vecinas y países como Colombia, Uruguay, Brasil y Estados Unidos que llegan para la fiesta.

Uno de los números sensación que anunciaron los organizadores es la actuación de Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis. Viene de protagonizar un escándalo público cuando algunos medios dejaron trascender la posibilidad de una internación por adicciones, pero el músico salió a contestar los rumores con una frase muy de su estilo: "Acá te dormís una siesta, y estos giles te velan". También confirmaron la presencia de Karina, La Princesita. Las canciones de la cantante son un clásico de la movida tropical.

Como en las ediciones anteriores, se construirá un complejo multiespacio con grandes carpas temáticas, acondicionadas con piso y equipadas con tecnología de última generación en lo que respecta a sonido, video e iluminación.

En el sector electrónico habrá artistas nacionales e internacionales. Se armarán tres carpas: la VIP y dos de circo; y dos escenarios: el principal y el de electrónica. También se dispondrá "un sector ultraVIP, más chiquito, pensado para 800 personas, para el cual se vendieron las mesas con los combos de bebida.

Según informaron los organizadores al sitio local Elonce.com, la entrada es una pulsera a la que se le puede cargar dinero para consumir bebida o comida dentro de la fiesta. "En la Fiesta no se manejará dinero, salvo los que decidan no cargar antes (que es lo que recomendamos) y cargue dinero en los puntos de recarga que habrá en el predio. Si cargás crédito, previamente, con la pulsera solo vas a hacer la fila para comprar un trago o en los sectores de comida", explicó Julián Abramor.

En tanto, el jefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Marcos Antoniow dijo que quienes arriben "tengan dónde alojarse y una vez que estén en la ciudad usen medios de transporte y servicios habilitados para prevenir ser estafados".

Antoniow pidió no usar "disfraces xenófobos, contra religiones o ideologías culturales, sociales o políticas para no ofender", tampoco de Policía idénticos "para no confundir" ni llevar "elementos obtusos cortantes", y "tener cuidado con los celulares y el dinero".