Los trenes están frenados en todo el país por una medida de fuerza que comenzó a la medianoche de este martes. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) convocó el paro junto con el sindicato La Fraternidad, ambos conducidos por Omar Maturano, en reclamo por el pago de un bono de 50 mil pesos a jubilados y pensionados del sector.

Tras la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno que se dictó este lunes, con la idea de discutir ese pago extraordinario que finalmente no se resolvió, los gremios decidieron no acatar la decisión oficial y paralizar el servicio de trenes a nivel nacional. No circularán trenes en el área metropolitana, ni regionales o de larga distancia.

La Fraternidad, por su parte, abarca a remiseros, camioneros de Santa Fe, personal de carga y descarga y los recolectores de residuos de Córdoba. Se suma a la huelga la seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento que lidera el Secretario General, Rubén "Pollo" Sobrero.

"Confirmamos la medida de acción directa anunciada con la pertinente antelación para

que se tomen las medidas correspondientes, y con la suficiente sensibilidad y responsabilidad que tenemos las y los trabajadores del transporte", aseguró la Ugatt en un comunicado este lunes.

Por el momento, el único bono a jubilados confirmado es el que entrega Anses desde septiembre hasta el mes en curso. En diciembre tendrán aguinaldo y aumento según la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Paro de trenes hasta cuándo

Tal como se anticipaba en reclamo de un bono de $50.000 para jubilados y pensionados, el paro de trenes será de 24 horas, durante todo el martes 8 de noviembre. Sin embargo, no se descarta que la medida pueda levantarse antes, en caso de que el sindicato y el Gobierno lleguen a un acuerdo.

En cambio, los colectivos funcionarán normalmente debido a que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que conduce Roberto Fernández, informó que "momentáneamente queda suspendida la medida de fuerza" que había sido anunciada inicialmente para este martes.

Trenes Argentinos comunica que desde las 00.00 de hoy, martes 8/11, no circulan trenes en el área metropolitana, ni regionales y ni de larga distancia por una medida de fuerza del gremio La Fraternidad. — Trenes Argentinos (@TrenesArg) November 8, 2022

Comunicado de la Ugatt

Oficialmente, el gremio señaló: "Si algo aprendimos de nuestros padres y madres es tener palabra. La forma que tenemos de dignificar su educación y cultura de trabajo, es cuidando con nuestro propio esfuerzo lo que hicieron por nuestra crianza, nuestros queridos jubilados y pensionados de todo el país."

que se tomen las medidas correspondientes, y con la suficiente sensibilidad y responsabilidad que tenemos las y los trabajadores del transporte. A partir de las 00 hs del día 8 de noviembre hay paro a nivel nacional de 24 horas, para que se les otorgue a todos los jubilados y pensionados un bono de $50.000", exigieron.

Por último, agregaron que "si nos olvidamos de dónde venimos, nunca sabremos hacia dónde vamos. Gracias a dios y la virgen, las y los trabajadores del transporte, la logística y los servicios fuimos bien educados. ¡Defendemos a nuestros jubilados!".