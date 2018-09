Como consecuencia de la medida de fuerza en contra del acuerdo con el FMI y las políticas económicas de ajuste, los principales medios de desplazamiento del país verán afectado su funcionamiento durante este martes. Según datos de la Secretaría de Transporte, estarán alcanzados por el paro los colectivos, aviones (Aerolíneas Argentinas reprogramó todos sus vuelos), combis, subtes (sin servicio desde las 20 horas del lunes), trenes, barcos, camiones y, posiblemente, taxis.

Durante la jornada se autoriza el estacionamiento general de vehículos en las avenidas de la Ciudad donde habitualmente se encuentra prohibido estacionar en días hábiles de 7 h a 21 h durante las 24 horas de este martes.

El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia durante, así como tampoco va a regir la restricción a vehículos particulares en el horario de 11 h a 16 h en el centro peatonal.

El sistema Ecobici funcionará las 24 horas como todos los días; y cada bicicleta podrá utilizarse por 2 h durante el martes 25 de septiembre. Adicionalmente, los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires serán gratuitos.

Las empresas de taxis que funcionan mediante aplicaciones Easytaxi y Cabify anunciaron que funcionarán con normalidad, sólo que en el caso de esta última compañía no se tomarán reservas.

Por la medida de fuerza no funcionarán escuelas, hospitales (prestan servicios las guardias y el SAME), puertos, reparticiones de Justicia, comercios y la actividad gastronómica estará restringida. No habrá recolección de residuos (por la adhesión del gremio de Camioneros), ni actividad bancaria ni clearing bancario.