En medio de una interna con la conducción del gremio de la UTA, choferes realizaron hoy un paro sorpresivo en más de 20 líneas de colectivos y un corte en la Avenida 9 de Julio en el marco de una marcha a Tribunales, en reclamo de que "la Justicia habilite elecciones libres" en el sindicato.

Los choferes opositores al liderazgo de Roberto Fernández en la UTA denunciaron una maniobra en los recientes comicios en los que el veterano dirigente fue reelecto por un nuevo mandato luego de lograr que quedara excluida la lista que pretendía desafiarlo por supuestamente no cumplir con los requisitos estatutarios.

Chóferes movilizan al Obelisco por elecciones democráticas en UTA donde pese a la prohibición porque no permitieron la participación de listas opositoras, igualmente se realizaron. pic.twitter.com/Qnvf6OWBvV — CIS - Sindicato Joven en CTA. (@CISenCTA) 13 de noviembre de 2018

En medio de la batalla judicial que libraron, los representantes de la oposición a Fernández este martes pararon y marcharon a los Tribunales de la calle Lavalle para exigir que la Justicia declare nulos los comicios que se realizaron el mes pasado, que los habilite a participar y que disponga una nueva votación.

Los colectivos empezaron a dejar de circular pasadas las 9:00, mientras que a las 18:30 tenían pautado retomar el servicio.

Las líneas afectadas fueron las 5, 8, 20, 21, 23, 28, 31, 44, 56, 57, 76, 78, 87, 91, 101, 108, 111, 117, 127, 132, 135, 146, 161, 168, 188, 405, 421 y 520.

En tanto, cerca del mediodía la concentración de los choferes en las inmediaciones del Obelisco antes de iniciar la marcha a los tribunales generó un caos de tránsito en la principal avenida de la Ciudad de Buenos Aires.

La 9 de Julio quedó cerrada por completo en la mano al sur, desde Córdoba hasta Corrientes, y esa situación repercutió sobre otras arterias cercanas como la avenida Pueyrredón, que registró demoras y embotellamientos.

Aunque la justicia dice otra cosa, Roberto Fernández de UTA dice que la movilización de los choferes por elecciones libres es una intromisión de los empresarios en su interna gremial. No permitió que hubiera oposición en las elecciones donde fue "reelecto". pic.twitter.com/yzMjxHm0Wk — CIS - Sindicato Joven en CTA. (@CISenCTA) 13 de noviembre de 2018

Durante la protesta que finalizó frente a la sede de la Cámara de Apelaciones, los choferes repartieron volantes con el texto: "No a la desaparición de nuestro sindicato. No a la entrega de nuestra obra social. No al vaciamiento ideológico. No al atropello empresarial. No a la entrega de nuestros derechos.No a la entrega del poder adquisitivo de nuestros salarios.

Paritarias libres".



Fernández ocupa el máximo cargo en la UTA desde 2006, cuando sucedió al histórico líder de la organización, Juan Manuel "Bocha" Palacios.

Mese antes de las elecciones de octubre pasado, el secretario de organización de la UTA, Miguel Ángel Bustinduy, comenzó a despegarse de la conducción y armó una lista aparte, la cual no habría logrado reunir los requisitos del estatuto y no pudo participar de los comicios.