Hoy se realizará el segundo paro internacional de mujeres en defensa de la igualdad y contra la violencioa de género. Si bien habrá concentraciones en todo el país, la marcha central partirá desde Plaza de Mayo hacia el Congreso, en la que se reclamará entre varios puntos, medidas contra el ajuste, los despidos y el fin de los femicidios y travesticidios.

Desde hace varios meses el Colectivo Ni una Menos, trabaja en la organización de la movilización junto a otras agrupaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans.

A las 11 se dará inició a las actividades con un ruidazo en los lugres de trabajo, a las 16 se convocó a la concentración en Plaza de Mayo, y a las 17.30 se marchará hacia el Congreso donde se leerá el documento elaborado por las diferentes agrupaciones que participaron de la organización.

Este año, las agrupaciones se dividieron en cuatro comisiones de trabajo y durante el verano, se realizaron en distintas ciudades del país, asambleas de mujeres con el objetivo de organizar las acciones y las consignas de la movilización.

La CGT adhirió ayer al segundo paro internacional de mujeres y convocó a los sindicatos a "participar activamente de la medida de lucha".

"Se trata del segundo paro internacional y lo interesante fue que de un año a otro no estuvimos quietas, no nos fuimos a nuestras casas y volvemos a salir a la calle, y esto nos marca que el paro no es un hecho aislado sino un proceso", aseguró a Télam Verónica Gago, doctora en Ciencias Sociales e integrante de #NiUnaMenos.

Las modalidades en las que se llevará adelante el paro varían según cada país, provincia, localidad, e incluso cada gremio y van desde acciones como "ruidazos" hasta el cese de actividades en los puestos de trabajo de entre 2 y 24 horas.

La especialista describió cómo el paro se fue armando hace meses en asambleas en cada lugar de trabajo, en escuelas, en cada barrio, en centros culturales y sindicatos, para luego confluir en asambleas multisectoriales de cada localidad.

"Las asambleas de cara al paro se convirtieron en la caja de resonancia de todas las luchas que se desarrollan en cada lugar. En las de la Ciudad de Buenos Aires tuvimos compañeras de pueblos originarios que denunciaron la criminalización de sus protestas por la usurpación de tierras, mujeres despedidas del INTI, del Hospital Posadas, científicas y universitarias a las que les fueron recortados sus presupuestos", agregó.