La Administración General de Puertos finalizará en los próximos días la primera etapa del Paseo de Pescadores, que contempla la renovación y apertura al público del espacio que conecta la calle Cecilia Grierson con el muelle ubicado al final de dicho camino.

Como parte del proceso, se lleva adelante una instancia de diálogo con la Asociación Argentina de Pesca, a quienes se les ofreció un nuevo lugar en el marco del proceso de apertura a la comunidad.

En ese marco, en los próximos días habrá nuevas mesas de diálogo para continuar la búsqueda de consenso.

Con el fin de poder iniciar las próximas etapas de trabajo, AGP solicitó a la Asociación Argentina de Pesca–cuya concesión estaba vencida desde hace años- retomar temporalmente el control de los predios para poder avanzar con más obras planificadas.

Se les garantizó su espacio, presencia y la continuidad de las actividades que desarrollan en la nueva etapa. No obstante, se negaron a lograr consensos para abrir el espacio a la comunidad y reclamaron la exclusividad del uso del muelle y continuar con la discrecionalidad en su administración interna, lo que contradice el espíritu de un espacio abierto.

AGP no impulsó desalojos ni expulsiones, pero mantiene su decisión de trabajar para lograr un muelle abierto a la comunidad para quienes quieran disfrutar un mirador al río.

Las obras del Paseo de Pescadores no sólo tienen como eje central el concepto de integración Puerto-Ciudad, si no también mejorar la seguridad de todos los usuarios del espacio. Actualmente, la estructura del muelle concesionado carece de las condiciones básicas de seguridad necesarias –barandas que eviten caídas, salidas de emergencia adecuadas, etc.-

Con la peatonalización del ingreso –previsto para mediados de diciembre- se completará la primera etapa, mientras se avanza en las siguientes fases del proyectado plan de obra, cuya finalización total está prevista para la segunda mitad del 2023.

La obra incluye un reordenamiento vial del área, apertura de espacios verdes, equipamiento urbano, iluminación 100% led, nuevas veredas, cordón cuneta, pavimentos y señalética institucional.

La segunda etapa de esta obra constituirá un corredor hacia la orilla del río lindera a la entrada del club de pesca. La tercera etapa comprenderá la construcción de un mirador a la orilla del río.