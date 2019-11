El diputado de la provincia de Buenos Aires Avelino Zurro (Unidad Ciudadana-FpV-PJ) presentó un pedido de informes, para que el Poder Ejecutivo bonaerense de explicaciones por la deuda que tiene el Estado y que puede dejar sin servicio de diálisis a dos mil personas, según alertó la asociación que brinda las prestaciones.

La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) reclama el pago de 700 millones de pesos que se les adeuda desde marzo pasado, situación que deja en jaque la continuidad de los tratamientos de 2 mil personas, según indicó.

"No nos pagan las prestaciones desde abril y llevarlas adelante no resulta insostenible; nos asfixiaron económicamente", dijo Alfredo Cassaliba, titular de la ARD. En este sentido remarcó que "encima que la cuota de la prestación por paciente es un valor que ya quedó muy desactualizado, la mayoría de los institutos no reciben el pago desde marzo".