Uno de los últimos deseos de la reina Isabel II, que hizo público, fue que a su muerte Camilla Parker Bowles, esposa de su hijo Carlos, fuera nombrada reina consorte. Isabel II manifestó que el título para el gran amor de Carlos III, nuevo rey de Reino Unido, sea de reina.

El pasado invierno, en un comunicado que marcó de manera cuál sería el papel de la duquesa de Cornualles, la fallecida reina escribió: “Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio”.

El pedido se hizo realidad: así se confirmó con el anuncio de la muerte de la reina de Inglaterra este jueves, en el que la familia real anunció que el nuevo rey, Carlos III, y la "reina consorte", en referencia a Camilla, se quedarían en Balmoral para despedir a Isabel y regresarían este viernes a Londres. El hijo de la fallecida reina fue nombrado rey de inmediato luego del fallecimiento.

La relación de Camilla Parker Bowles y Carlos III

Camilla Parker Bowles conoció a Carlos antes de su relación con Diana de Gales, quien en declaraciones televisivas luego de su alejamiento de la familia real, dijo que en su matrimonio siempre había habido tres personas, en referencia al amor de juventud de su marido.

A diferencia de Diana, más conocida como Lady Di, Camilla parecía pintada como la mala del cuento. Con este último gesto de Isabel II, la pareja de Carlos tiene una nueva oportunidad para acercarse a los británicos.

La popularidad de Camilla no fue la mejor. En los años 70, y por una amiga en común de los dos, empezó la amistad de una pareja que iba a ser reprochada por la sociedad, en contraste con Lady Di.

No tardaron mucho en enamorarse desde que se conocieron, pero ella no era "la ideal" para ser princesa. A pesar de que ellos se conocieran desde antes de la relación de Carlos con Diana, los dos habían tomado diferentes caminos, pero no dejaban de mantener la amistad.

La pareja mantuvo en secreto su amorío, pero no pasó inadvertido para la princesa de Gales, que mantuvo que en su historia de amor siempre fueron tres.

Tras la separación de sus respectivas parejas, Carlos y Camilla, ya sin esconderse, hicieron público su noviazgo. Un noviazgo que se consolidó en 2005 cuando se dieron el "sí, quiero" en Windsor. En la actualidad, la esposa y amada de Carlos III, será nombrada reina consorte, pero se cree que Harry, el hijo más chico de Lady Di no asistirá a la celebración, ya que en varias ocasiones mencionó que no quiere volver al lugar en el que despidió por última vez a su madre.

Casamiento del matrimonio real

Qué significa reina consorte

Ser un rey o reina consorte es aquella persona que llega al trono por su matrimonio con el rey o reina heredero, por su matrimonio con los herederos mientras se encuentran en servicio de sus obligaciones como monarca.

Camila de Cornualles, la esposa del príncipe heredero Carlos, se convierte a sus 75 años en reina consorte con el ascenso de su marido al trono, producido de forma automática tras la muerte de Isabel II, como marca el estricto protocolo diseñado para llevar a cabo la sucesión, bautizado "Operación Puente de Londres".

Ahora bien, en el caso de las mujeres, estas pueden ser nombradas como reinas consortes, pero los hombres, por otra parte, solo pueden aspirar al título de príncipe consorte.

En el caso de Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, se podría haber consolidado como primer rey consorte de la historia de Inglaterra por los cambios a la fecha, pero la monarca nunca lo hizo, y su cónyuge siempre mantuvo el título de príncipe. Por eso, Felipe siguió siendo príncipe y duque de Edimburgo hasta su muerte.

Sin embargo, los títulos de reina o rey pueden usarse para un monarca gobernante o ceremonialmente para la esposa de un rey coronado, o viceversa.