El Papa Francisco habló sobre el consumo de pornografía por parte de los sacerdotes y las monjas, y mencionó que "el diablo se mete por ahí". En la charla que el pontífice tuvo con seminaristas, expresó la preocupación sobre el aumento del consumo de material pornográfico.

En la religión católica, los sacerdotes y monjas tienen prohibido ver pornografía y el Catecismo define las imágenes sexuales como una "ofensa contra la castidad" en el artículo 2354.

La pornografía: el tema que le preocupa al Papa

El Papa abarcó el tema de la pornografía, luego de ser consultado sobre una nueva generación de sacerdotes y seminaristas, y como la misma utiliza las herramientas digitales para difundir el mensaje cristiano.

Francisco no solo mencionó que es parte de perturbación en los sacerdotes y monjas, sino que "es un vicio que tiene tanta gente, tantos hombres laicos, tantas mujeres laicas y también sacerdotes y monjas. El diablo entra desde allí".

Dijo que no se refería solo a la "no pornografía criminal como la del abuso infantil", sino también a la "no pornografía normal".

El porno debilita el alma

El sumo pontífice instó a los sacerdotes a eliminar los sitios webs de pornografía de los teléfonos celulares "para que no tengas la tentación en la mano". En esta línea, advirtió: "Te digo que es algo que debilita el alma. El diablo entra desde allí: debilita el corazón sacerdotal".

En 2020 el Vaticano paso una gran vergüenza cuando a la cuenta oficial de Instagram del Papa le gustó una foto reveladora de la modelo de glamour brasileña Natalia Garibotto.