El lanzamiento del Artemis 1, que intenta llevar astronautas a la superficie lunar, volvió a postergarse por causa de un nuevo error. La nueva falla del cohete fue detectada tres horas antes del momento previsto para el lanzamiento.

Cinco días posteriores al primer intento fallido del lanzamiento, la NASA tuvo que postergar el comienzo del proyecto Artemisa por segunda vez. Para continuar con el proyecto, se tendrá que esperar, aparentemente, hasta la mitad del mes de octubre, aunque la NASA dará más detalles a principios de la próxima semana, tras revisar la situación.

¿Por qué se canceló el lanzamiento?

Luego de superar los dos grandes tests previos al lanzamiento del cohete, todo parecía estar en condición para comenzar con la misión del Artemis 1, fecha inicial que era el 29 de agosto.

En la primera fecha de intento de lanzamiento, la NASA había invitado a más de 25.000 personas para ver el evento en directo. El tercero de los cuatro motores del cohete no funcionaba correctamente. Pese a que los ingenieros habían estado trabajando en el repostaje toda la noche, el motor no llegó a alcanzar la temperatura adecuada y los intentos por resolverlo antes de que se pasara la ventana de lanzamiento no dieron frutos.

La NASA convencida de que el problema estaba en un sensor, reprogramó el lanzamiento para el sábado día 3 de septiembre. Horas antes, hubo que volverlo a cancelar.

Factores externos

Por otra parte, a los factores técnicos del cohete, se le suma la preocupación meteorológica en Florida, lugar en el que se acerca la época en la que más frecuentes son las tormentas y los huracanes. De hecho, se da la circunstancia de la formación sobre el Atlántico, del huracán Danielle.

Los responsables de la misión Artemisa 1 deberán analizar ahora todos los datos disponibles y ofrecer un diagnóstico de la situación durante los próximos días. Una vez perdida la actual ventana de lanzamiento, la misión podría retrasarse hasta finales de septiembre, la segunda mitad de octubre o, incluso, más allá.

Actualización de #Artemis: Nuestros equipos técnicos siguen solucionando problemas y planean ofrecer una variedad de opciones a principios de la próxima semana. Estamos suspendiendo cualquier intento de lanzamiento durante el actual período de lanzamiento, que termina el martes. https://t.co/umhUtbwJ4q — NASA en español (@NASA_es) September 3, 2022

"Lo más probable es que sea después de la partida de la misión Crew-5, lo que significa en la segunda mitad de octubre", señaló la agencia espacial estadounidense en un mensaje en Twitter.

Si bien a simple vista pareciera un fracaso, los retrasos en los lanzamientos son una tradición desde que comenzaron los viajes al espacio. Muchas veces es por fallas técnicas, pero también se retrasan los lanzamientos por factores meteorológicos.

Clima en Estados Unidos

La temporada de huracanes en Estados Unidos, se prolonga hasta el 10 de noviembre, por lo que el tiempo volvería a ser un factor que ponga en duda el lanzamiento del cohete Artemis 1.

Miles de personas viajaron el lunes pasado al centro espacial de la NASA, situado en Florida, para presenciar el histórico lanzamiento de la misión Artemis I, en una segunda oportunidad. Pero ante el cambio de planes, los fanáticos deberán aguardar hasta nuevo aviso para ser parte del tan ansiado despegue.