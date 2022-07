El programa PreViaje regresó con su tercera edición luego del éxito que fueron las dos anteriores durante 2020 y del 2022. Ahora, con su inscripción ya abierta para todos los prestadores turísticos que brinden sus servicios, comienzan a surgir algunas dudas respecto a la modalidad y los pasos a seguir para los turistas.

En esta ocasión, la medida impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes tiene como fin "incentivar escapadas durante las temporadas medias y bajas", según lo que se informó en un comunicado oficial. Esto lo diferencia de ediciones anteriores, en las que funcionó todo el año.

"PreViaje es una inversión histórica del Estado Nacional que inició la reactivación del turismo en Argentina tras su mayor crisis global. Más de 5 millones de personas accedieron al beneficio durante las dos primeras ediciones, lo que generó ingresos superiores a los $165.000 millones para el sector", se detalló.

Aún no se sabe cuándo se podrá empezar a cargar comprobantes de reservas.

PreViaje 3 inscripción

Si bien PreViaje aún no oficializó las fechas en las que se podrán empezar a cargar los comprobantes, los prestadores de servicios ya pueden tramitar su inscripción. Es indispensable que se inscriban, aún así lo hayan hecho en ediciones anteriores ya que "si no se registra, sus clientes no podrán cargar sus comprobantes", según indicaciones de parte del Gobierno nacional.

Ingresar a www.previaje.gob.ar y hacer click en la opción "Soy prestador" Ingresar con clave fiscal y correo electrónico Registrarse completando el formulario e indicar el CUIT, lo que hará que aparezca de manera automática la razón social Seleccionar el código de la AFIP Agregar datos del establecimiento turístico Aceptar términos y condiciones y confirmar

Luego de eso, al correo electrónico indicado llegará más información junto con el Manual de Marca de PreViaje.

Mientras tanto, los argentinos también tienen deudas respecto a los montos que les quedaron cargados de otras vacaciones planificadas en PreViaje y si la tarjeta que deberán usar sigue siendo la misma.

Las personas que quieran aprovechar la tercera edición y ya cuentan con la tarjeta del Banco Nación exclusiva de PreViaje no necesitarán una nueva, con esa es suficiente. Por ello, a la hora de reservar las vacaciones deberán aclarar que ya poseen la versión física y verificar los dígitos de la misma.

En el caso de que el titular no tenga más la tarjeta, se podrá acceder a otra a través de la entidad financiera, pero deberá volver a inscribirse en el PreViaje 3.

PreViaje 3: qué pasa con la plata que quedó de mis vacaciones anteriores

Los dueños de las tarjetas pueden realizar una consulta online a través del sitio web MasterConsultas, desde la app BNA+, o llamando a las líneas del Banco Nación.

El saldo restante acreditado en la tarjeta podrá ser usado desde el inicio del viaje hasta el 31 de diciembre de 2022.