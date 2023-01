Indignación, malestar y hartazgo en el partido de Presidente Perón, por un accidente que sufrió una niña mientras jugaba en una plaza, y que pudo haber sido una tragedia. Puesto que la pequeña sufrió una herida cortante en uno de sus pies, tras deslizarse en un tobogán por demás deteriorado. El cual es un fiel reflejo del abandono que reiteran los vecinos, respecto a dicho espacio público.

El calor comenzaba a ceder tibiamente en la tarde del domingo pasado, y entonces ella le pidió a su padre que la acompañara a la plaza del Barrio Panamérica, porque deseaba jugar, balancearse en una hamaca o arrojarse por el tobogán. Justamente, unos minutos después de arribar al lugar de esparcimiento, se dirigió hacia aquel entretenimiento, subió las escaleras, y se sentó para desplazarse por su pendiente de metal.

Los vecinos de la zona dicen que no hay mantenimiento en el predio.

Sus ansias de disfrute, y su corta edad, no le permitieron vislumbrar el riesgo que implicaba el mencionado tobogán, desvencijado por completo, y con sus extremidades y uniones oxidadas y filosas, propias de la falta de reparación o recambio. En consecuencia, al dejar caerse por la superficie metálica padece un corte considerable en su pie izquierdo. Razón por la cual, la menor estalla en llanto, como al mismo tiempo un marcado enojo por parte de los presentes y los vecinos de la zona.

Un malestar enfundado en las omisiones y la falta de respuestas ante las demandas de reparación y mantenimiento de la plaza Panamérica. Tareas que, según Juan, quien reside en dicho barrio de Presidente Perón, señaló que “no se hace nada desde antes de la pandemia”. Por lo tanto, “los juegos están oxidados y por el mismo óxido se han desmoronado algunas de sus partes”.

Por si fuera poco, existe un riesgo aún mayor, representado por los cables de electricidad que están dispersos, al alcance de los niños, sin ninguna señal o protección que evite todo contacto. Al respecto, el hombre detalló que “se han retirado las columnas de alumbrado al ras y quedaron las conexiones a la intemperie”.

Los caños oxidados y cables en la plaza de Presidente Perón.

No obstante, el mencionado espacio público no sólo es inseguro por su infraestructura, sino también por los hechos de robo que allí tienen lugar. Los cuales se reflejan mediante arrebatos o amenazas con arma de fuego desde arriba de una moto o a pie.

Por lo tanto, ante semejante situación, el ultimo lunes, los vecinos de Panamérica enviaron un escrito, que tenía como destinataria a la intendente del distrito, Blanca Cantero. En el mismo, los emisores dejaron en claro que “solicitamos la mejora y puesta en valor de la plaza del barrio Panamérica, debido al lamentable deterioro de la misma, por la falta de espacio de juegos de recreación para nuestros niños, forestación de la misma, como espacio verde, rincón social para que nuestros adultos mayores desarrollen alguna actividad recreativa, y/o de reinserción de un espacio cultural y deportivo para nuestros jóvenes. Esta solicitud se basa en los años de abandono de la misma durante sucesivas gestiones municipales. Es nuestro deseo que cambien dicha situación a la mayor brevedad posible. Ya que nuestros niños terminan heridos producto del estado deteriorado de los juegos”.

A casi 48 horas, no han recibido respuestas a sus peticiones, y si bien estas fueron manifestadas recientemente en un impreso, ya habían sido expresadas a las autoridades municipales bajo otros medios. Pero no desencadenaron compromiso alguno por parte de aquellas, y la consecuencia de ello la sufrió una niña, con una herida relevante pero que no revistió gravedad para su integridad física aunque sí representa un peligro constante que requiere una pronta resolución.

Por M.R.