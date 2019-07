Integrantes de la comunidad judía, funcionarios del Gobierno nacional y profesionales del Hospital de Clínicas participaron este jueves del acto por los 25 años del atentado a la AMIA. El presidente de la mutual, Ariel Eichbaum, reclamó que se avance sobre la investigación del ataque y se haga justicia por las 85 víctimas y los más de 300 heridos.

"Mientras vivamos en la impunidad, el dolor permanece igual que en 1994. Hasta que la Justicia no se haga presente no vamos a parar. La herida sigue abierta y no puede cicatrizar sin justicia", manifestó Eichbaum en su discurso frente al edificio reconstruido de la mutual judía.

En ese sentido, cuestionó que el Memorándum con Irán "sólo trajo más confusión", y remarcó: "No se puede pactar con asesinos". Además, aseguró que Alberto Nisman, fiscal que investigaba la causa en 2015, "fue asesinado por ser fiscal de la causa Amia" y consideró "inadmisible que, ante un crimen tan atroz, solo tengamos dudas y sospechas, y tanta confusión".

“Sabemos que Nisman fue asesinado, y fue asesinado por ser fiscal de la causa AMIA. Es imperioso por la salud de la república que el asesinato de Nisman sea esclarecido y los culpables enjuiciados, sino seguiremos todos presos del medio, el horror y la impunidad", reclamó el dirigente de la comunidad judía.

Como todos los años, a las 9:53 --hora de la explosión del 18 de julio de 1994-- se dio inicio al homenaje con el sonido de sirenas y timbres de establecimientos públicos y campanas de iglesia de todo el país, seguido por un minuto de silencio y la lectura de los nombres de las 85 víctimas.

En ese marco, Eichbaum también celebró el decreto firmado ayer por el presidente Mauricio Macri por el cual se creó un Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), el cual consideró "apropiado e importante" para "reforzar" el sistema de prevención. La primera organización inscripta en el registro fue Hezbollah, acusada de ser la responsable por el ataque.

El director del Hospital de Clínicas al momento del atentado, Florencio Sanguinetti, también habló durante el homenaje y recordó cómo recibieron a los heridos que recibió en el establecimiento, ubicado a pocas cuadras de la AMIA, minutos después del atentado. "El atentado a la AMIA partió en dos nuestras vidas. La AMIA y el Hospital seguiremos unidos para siempre", manifestó emocionado.