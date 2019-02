La representante argentina de la afamada casa de subastas Christies Inc fue procesada como partícipe necesaria de exportación ilegal de obras de arte, en una causa en la que el empresario Matías Garfunkel ya fue enviado a juicio oral y público, informaron fuentes judiciales.

Se trata de María Cristina Dardalla Rute, quien fue procesada por contrabando y sin prisión preventiva por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, quien además le trabó un embargo millonario sobre sus bienes.

El juez concluyó que Dardalla Rute ayudó en 2013 al empresario Garfunkel a exportar a Nueva York tres obras de arte que tenía embargadas junto a otros bienes, en el contexto de un juicio que le inició un ex abogado suyo por falta de pago de sus honorarios.

Los investigadores establecieron que el empresario exportó esas obras para que fueran subastadas en la casa local de Christies Inc. El magistrado consideró que la actividad de Dardalla Rute permitió burlar el control aduanero, ya que si bien se habían tramitado permisos de exportación, no se mencionaba a las obras: una escultura del italiano Rembrandt Bugatti, una cómoda, y el cuadro The Painted Bridge, de William Flint.