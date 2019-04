Productores de fruta de las provincias de Río Negro, Neuquén y Entre Ríos llevaron a cabo en Plaza de Mayo una nueva edición del tradicional " frutazo", en donde regalaron a la gente 30 mil kilos de manzana, pera, mandarina y naranja como medida de protesta por la "falta de políticas en el sector".

A media mañana las camionetas bajaron la mercadería en cajones y comenzaron a acomodar lo que sólo duraría un par de horas, ya que la gente se acercó de manera masiva (hubo entre 300 y 400 metros de cola) para recibir una docena de frutas (3 de cada una) y "salvar el día" con la mercadería que llevaron a sus hogares.



Largas colas durante varias horas. (Rubén Paredes-Crónica)

Víctor Daga (productor de manzanas y peras de la localidad rionegrina de Villa Regina) le comentó a Crónica que "se repartirá en forma gratuita estas frutas como una forma de protesta por la falta de rentabilidad de nuestra producción, la mayoría vino de Río Negro porque a Neuquén le queda poca producción y pocos productores porque se están dedicando más al petróleo y la Zona del Valle va por ese camino, es como que quisieran que desapareciera la producción frutícola para dar paso al petróleo, aunque se dice que pueden convivir juntos, pero personalmente no lo creo".



Por un poco de fruta. Cientos de personas acuden a la histórica plaza argentina. (Rubén Paredes-Crónica)

Uno de los puntos que tienen a maltraer a los productores es la diferencia que perciben por el producto y lo que paga un consumidor en la góndola, ya que según sus datos "el costo de producción de una manzana es de 11,18 pesos el kilo, de los cuales el productor recibe 6,30 pesos el kilo y la gente paga 70 pesos en un comercio. Otro ejemplo es la pera, que tiene el mismo costo de producción que la manzana, pero al consumidor le queda 5,15 pesos y el consumidor lo paga 50 pesos".

Desde la Federación vienen reclamando hace meses un aporte que compense el precio del kilo por fruta. "En los mejores casos se estaba pagando por kilo de fruta aproximadamente u$s0,15, cuando el costo de producción está en u$s0,28 o u$s0,32", dijo Corioliani.

Tres cuadras de cola. (Rubén Paredes-Crónica)

El productor agregó que "esto no viene de ahora sino de muchos años, ya que gobierno que pasó se agravó más, aumento la crisis cuando empezó el tema de la retenciones, donde un porcentaje de la exportaciones se queda el estado, después cuando las sacaron, es como que respiramos un poco pero ahora las volvieron a aplicar y nos metimos en el pozo. Necesitamos que tenga rentabilidad, no quiero que me regalen nada, simplemente quiero que mi producción valga, ya sea bajando la presión tributaria, IVA o retenciones, o hasta los impuestos que el producto tiene para salir de la provincia, los agroquímicos son en dólares y elevados los costos".

Lo que los productores piden es desarrollar un Programa de Comercialización Directa (del productor al consumidor) e implementar una política de regulación que garantice una distribución justa de las ganancias.



La protesta en Plaza de Mayo ya tuvo antecedentes en el 2016, cuando productores regalaron fruta a los numerosos vecinos que se acercaron al lugar.