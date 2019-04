El conductor agredido por el taxista en la calle La Pampa al 4800 el viernes pasado, ataque registrado en un video que se hizo viral, aseguró ayer que van a pedir que la causa se investigue por "tentativa de homicidio", mientras que se espera que la Justicia porteña defina la detención del hombre.

"Tuve un ángel guardián. Yo no lo vi venir cuando me choca marcha atrás. Me pudo haber matado. Él no reparó en nada, me podría haber pisado a mí o a cualquier persona que pasara sobre la senda peatonal", afirmó Fabio Rojas en declaraciones televisivas.

Si bien de momento la causa está caratulada como "lesiones y daños", desde la defensa de Rojas pidieron el cambio de carátula en la investigación.

En tanto, hoy el fiscal Penal Contravencional y de Faltas N° 2, Norberto Brotto, a cargo de la investigación de este hecho de tránsito, advirtió que "se analizarán los elementos de prueba para definir la detención o no del taxista". Y advirtió que si se prueban las lesiones "las penas podrían alcanzar hasta dos años de prisión".

El jefe de Gobierno porteño manifestó que se trató de "una situación de violencia injustificada" y pidió que "la Justicia vaya a fondo". "Nosotros hicimos todo lo que teníamos al alcance, que era sacarle la licencia al chofer", aseguró el jefe comunal.