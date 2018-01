Más que una grieta dentro del bloque de organizaciones sindicales del Transporte se reveló con bases en la decisión de la UTA que lidera Roberto Fernández para no adherir al último paro que decretó la CGT en repudio a la reforma laboral. El triunviro Juan Schmid le aseveró a la revista Crisis que estuvo a punto renunciar en esa ocasión. "Privilegié las costumbres adquiridas como marítimo y no como sindicalista. En esa actividad no se puede abandonar el barco en la mitad del océano. A bordo es imposible pegar un portazo. Hay que llegar a puerto. No puede haber desorden", expresó el también líder de Dragado y Balizamiento.

Schmid sufrió sin merecerlo los avatares que sacudieron a la conducción tripartita que asumió la jefatura de Azopardo en agosto de 2016, y junto a Héctor Daer y Carlos Acuña han tenido que ser los pilotos en medio de una tormenta que sacude todavía a la central oberara. "Desautorización porque algunos gremios no acataron", sintetizó Schmid respecto al momento donde privó su decisión de continuar ante la diáspora cegetista.

Sabido es que en Azopardo, a lo largo de su historia los respaldos declamados no son tales en varias ocasiones pero el escenario incluso previo a la reforma laboral que discutieron y post declaración de Mar del Plata va más allá de lo que televisivamente apuntó el gastronómico Luis Barrionuevo este fin de semana respecto a una mala jugada del Gobierno para dejar adherida a la CGT a la reforma previsional.

"La CGT no puede integrarse a un gobierno que defiende intereses contrarios a las mayorías", semblanteó para avizorar que los pasos ahora deben apuntar a organizar "la resistencia con otra dimensión, tácticas y formato. No con la violencia, porque la respuesta de la derecha en esas circunstancias siempre fue feroz. Hay que recrear la política para hacer valer las razones", sostuvo Schimd. Desde otro estamento relevante de los transportistas y con rigor en relación al escándalo que estalló en el ministerio de Trabajo, el camionero Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT sumó brasas a las expresiones del triunviro, "Triaca (Jorge) debería tener dignidad y dar un paso al costado", resumió el también vicepresidente de Independiente respecto del caso de la empleada doméstica del jefe de la cartera laboral y la inclusión "a granel" de empleados ligados al funcioanrio. en la intervención del SOMU.