Usuarios de todo el mundo reportaron la caída de las redes sociales Instagram y Facebook, al igual que problemas en el uso del servicio de mensajería WhatsApp, el cual no permite descargar contenido multimedia recibido en los últimos minutos.

En Instagram, no es posible subir contenido a las historias, y tampoco se actualiza el contenido del feed. Mientras tanto, en WhatsApp las imágenes y videos pueden ser enviadas, pero no descargadas, al igual que los audios. Es decir, todo el contenido multimedia enviado desde la caída del servicio --alrededor de las 11-- no pueden ser vistos o escuchados por los remitentes.

En el sitio web downdetector.com, miles de personas reportaron problemas con las principales redes sociales, todas las cuales son propiedad de Facebook, liderada por Mark Zuckerberg. En Facebook fueron casi 8.000 las fallas indicadas.

La mayor cantidad de reportes provienen de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil, Japón y China. En el caso de Instagram, los errores están presentes en el feed; en Facebook, tienen que ver con la visión de imágenes; en el caso de WhatsApp, la gente reportó que tiene problemas para enviar o recibir mensajes, y también errores de conexión.

El servicio de mensajería de Facebook, Messenger, también se vio afectado por la caída de las redes. Hubo la mayor parte de los reportes sobre este servicio tienen relación con problemas al enviar y recibir mensajes.