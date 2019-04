La plataforma "This is not América", un proyecto del Faena Art Center que desde ayer y hasta el domingo interviene el paisaje porteño en el marco de la Semana del Arte, propone reflexionar sobre la identidad americana a partir de once obras que artistas de todo el continente realizarán en espacios públicos y sitios icónicos de Buenos Aires, como el inmenso cartel que sobre la avenida 9 de Julio recrea la América pensada por Alfredo Jaar.

Las intervenciones y performances -todas gratuitas- reconfiguran los paisajes de las plazas República y Seeber, parte de la Rural, el Faena Hotel y su vecino Art Center de Puerto Madero, al tiempo que incluirán un ciclo de video-cine con obras de Joseph Beuys, Clara Cullen, Ana Teresa Fernández, Martín Legón, Amalia Ulman y Boris Miti .

La plataforma toma su nombre de una frase que puede leerse en "A logo for America", la obra que a brillo de led Jaar montó en 1987 en el Time Square de Nueva York, en 2018 en el Faena Art Center de Miami y, ahora, a metros del Obelisco y que incluye la frase "This is not America" ("Esto no es América"), escrita sobre un mapa de los Estados Unidos.

"En base a esa obra poética -dirigida originalmente al público estadounidense que se apropiaba del término americano continental para autodefinirse como nación- cobró forma la plataforma que insiste con reimaginar las definiciones de pertenencia y potencialidad americanas, teniendo en cuenta las identidades dinámicas que trascienden límites históricos", explica a Télam su curadora, Zoe Lukov.

Todas las obras fueron diseñadas "teniendo en cuenta la historia y la arquitectura porteñas, y explorando las narrativas y mitologías asociadas con América, su multiplicidad de culturas", resume Lukov.