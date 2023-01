Últimos días de enero y primeros de febrero serían las fechas en la que pasará el "cometa verde" a gran velocidad cerca de la Tierra, y podría ser la última vez que los seres humanos lleguen a verlo.

Los astrónomos le pusieron el nombre de cometa ZTF, C/2022 E3 (ZTF), a la bola de espacial, luego de que el Zwicky Transient Facility lo descubriera en marzo. El cometa no es visto desde la última Edad de Hielo.

Cometa Verde en la Tierra

Los investigadores explicaron que con los cálculos que realizaron, la bola helada de gas polvo y roca orbita alrededor del Sol cada 50.000 años aproximadamente. Con estos datos se puede decir que los neandertales aún caminaban por la Tierra y los humanos conocidos de hoy en día acababan de emigrar de África por primera vez cuando el cometa pasó por última vez.

Jessica Lee, astrónoma del Real Observatorio de Greenwich, explicó el porqué el cometa no será visto nunca más: "Algunas predicciones sugieren que la órbita de este cometa es tan excéntrica que ya no está en órbita, por lo que no va a regresar en absoluto y seguirá avanzando”.

Por lo único de este fenómeno, vale la pena buscar al cometa verde para ser parte de los pocos humanos que podrán observarlo por última vez y así lograr un recuerdo histórico.

Cuándo ver el cometa verde

El cometa verde se podrá ver desde diferentes puntos de la Tierra, y en lo que respecta al hemisferio norte, el ZTF se verá justo antes del amanecer de finales de enero, según la NASA.

Por otra parte, las personas podrán observar una Luna nueva completamente sombreada, la cual podría proporcionar cielos oscuros ideales parra espiar el cometa el 21 de enero.

En lo que respecta al hemisferio sur, el cometa será visible a principios de febrero. Lo más cerca que se calcula que estará el cometa verde será el 2 de febrero.

¿Su distancia? Se posicionará casi 109 veces la distancia media de la Luna, pero el cometa brilla tanto que todavía podría ser visible en el cielo nocturno.

Forma de los cometas

Los científicos indicaron que el cometa se verá más brillante el 31 de enero y 1 de febrero, aunque la Luna estará brillante y el cometa será “lo más débil que un objeto puede verse sin ayuda óptica en un cielo muy claro y muy oscuro”, según el Planetario Adler.

Cómo ver el cometa ZTF

Aquellas personas interesadas en observar el cometa histórico deberán contar con telescopio, pero para alegría de muchos, a medida que este acorte su distancia con la Tierra podrá ser visto simplemente con binoculares, o mismo a simple vista.

En una actualización del 29 de diciembre por parte de la NASA, se señaló que "los cometas son notoriamente impredecibles, pero si este continúa su actual tendencia de brillo, será fácil de ver con prismáticos, y es posible que pueda ser visible a simple vista bajo cielos oscuros".

Para poder tener una mejor visual del fenómeno astrológico, es necesario posicionarse bajo un cielo despejado y lejos de la ciudad. Al momento en que la Luna se encuentre en la penumbra, o al menos cuando esté por debajo del horizonte, el cielo será aún más oscuro.

Por qué el cometa es verde

La bola del cometa tiene color verde, mientras que su corta y ancha cola de polvo y una larga y tenue cola de iones, según dio a conocer la NASA.

Muchos son los cometas que brillan con un color verde. Las investigaciones de los laboratorios relacionan estos colores con los del aura, con una molécula reactiva llamada dicarbono, que emite luz verde cuando la luz solar la descompone.