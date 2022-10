La fundación Jean Maggi sorteará una guitarra autografiada por todos los integrantes de Coldplay luego de que este martes comenzara el primer show de los 10 conciertos que tiene programados la banda británica en Argentina que ser realizarán en el estadio de River Plate. El grupo registró venta de entradas en tiempo récord en el que participarán unas 600.000 personas.

Sorteo de guitarra de Coldplay en Argentina

La guitarra firmada por los integrantes de Coldplay se la llevará solo un ganador. Hasta el momento se entregaron 32 donaciones y solo se ofrecerán 5000 números.

El sorteo se llevará a cabo el día 3 de diciembre de 2022 y podrán participar todas aquellas personas que donen fondos. El monto recaudado se destinará para la fabricación de 200 bicicletas adaptadas para personas con discapacidad.

Horario del sorteo de la guitarra autografiada de Coldplay

"El día tres (3) de diciembre del corriente año a las 12 horas, en Quality Espacio con domicilio en av Cruz Roja Argentina al 200 Córdoba Capital; se realizará el sorteo, en presencia de un escribano público", informa la fundación en las bases y condiciones.

Cómo participar del sorteo

Para participar es necesario realizar una donación en la fundación Jean Maggi.

Quiénes estén interesados en participar deberán ingresar en: https://fundacionjeanmaggi.org/producto/numero-de-donacion/

Tendrán que realizar una donación de 20 dólares, es decir de $5.000 al cambio del dólar solidario hoy.

Coldplay en Argentina: todas las bases y condiciones del sorteo dela guitarra Coldplay

1. ORGANIZADOR:

1.1. Las presentes bases y condiciones rigen el sorteo es organizado por la Fundación JEANMAGGI (en adelante “el organizador”), con sede social en calle Heriberto Martinez 7357 Local J Barrio Villa 9 de Julio de la ciudad de Córdoba.

1.2. Hace presente, que Coldplay no forma parte de la organización de la presente promoción por lo que nada podrá reclamarse al respecto.

2. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

2.1. Quienes participan del presente Sorteo, por su sola participación, declaran conocer y aceptar todos y cada uno de los términos descritos en estas bases.

2.2. Dichos términos podrán ser modificados por el organizador, sin que ello implique alterar la esencia del sorteo ni afectar derechos adquiridos por los participantes. Dichas modificaciones serán publicadas en el mismo medio que las presentes bases, no siendo alterada la aceptación previamente brindada por el participante.

3. ALCANCE Y VIGENCIA:

3.1. La promoción es válida geográficamente en Argentina.

3.2. Su vigencia inicia el 25 de octubre de 2022 y culmina el tres (3) de diciembre del corriente año a las 10 horas.

4. PARTICIPACIÓN:

Podrán participar del Sorteo, todas las personas humanas mayores de DIECIOCHO (18) años.

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:

5.1. Todas las personas que realicen donaciones a traves de la web www.fundacionjeanmaggi.org entre las fechas mencionadas recibirá un numero por cada $ 5.000 (pesos, cincomil) para participar de un sorteo.

6. SELECCIÓN DE LOS GANADORES:

6.1. El día tres (3) de diciembre del corriente año a las 12 horas, en Quality Espacio con domicilio en av Cruz Roja Argentina al 200 Córdoba Capital; se realizará el sorteo, en presencia de un escribano público

7. PREMIO:

7.1. El premio consistirá en la entrega de una (1) guitarra de la banda “ Coldplay”, autografiada por los integrantes de la banda y el certificado de origen – en adelante, el “PREMIO” –.

7.2. Para recibir el PREMIO será necesario presentar su DNI y el certificado con el número con el cual participo del sorteo

7.3. EL PREMIO deberá ser retirado en la Sede Social Cito en Calle Heriberto Martinez 3757 Barrio Villa 9 de Julio de Córdoba Capital dentro del plazo 10 días hábiles de Lunes a Viernes de 9 a 15 hs.

7.4. En caso que el ganador no pueda retirar el PREMIO podrá facultar a persona autorizada a través de una nota de autorización certificada.

Todo premio no asignado por falta de retiro en tiempo del PREMIO, quedará en poder del organizador. Luego de comunicarse con la totalidad de los potenciales ganadores y de resultar no adjudicado alguno de ellos, el ORGANIZADOR dispondrá del premio

7.5. El Premio no puede ser canjeado por dinero en efectivo ni por ningún otro bien ni cualquier otra prestación distinta de las previstas en estas Bases. Todos los costos que se deriven de la participación o de la obtención o asignación y retiro del Premio, así como también todo impuesto, tasa, contribución, arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse con motivo de la organización o difusión de la Promoción o que se imponga en el futuro sobre el Premio o con motivo de la organización o difusión de la Promoción, como así también los gastos, sin limitación, de traslado y estadía en que incurra cuando concurra a reclamar la asignación o a retirar o a utilizar el Premio, como cualquier otro, estarán a exclusivo cargo del Ganador.

7.6. Concluida la asignación del ganador, el ORGANIZADOR comunicará los resultados de la promoción en www.fundaciónjeanmaggi.org y/o en redes sociales y personalmente al teléfono de contacto indicado por el ganador.

8. AUTORIZACIÓN:

8.1. Los Participantes de este Sorteo, autorizan expresamente al organizador a difundir – por los mismos medios en que se publicitó el concurso y por redes sociales de propiedad de la Fundación- su nombre y apellido, fotografías y/o videos, así como también a comunicarse con el participante por los medios que denuncie en el formulario con el único fin de publicar su resultado.

La recopilación y el tratamiento de los datos personales se efectuarán de conformidad con la Ley N° 25.326.

8.2. Asimismo, los Participantes autorizan expresamente al Organizador a captar, reproducir, exhibir y difundir a través de cualquier medio de comunicación, imágenes y/o videos de mi persona que capte a los fines de publicar el presente Sorteo en sus redes sociales.

Esta autorización y cesión de utilización de mi imagen de carácter gratuito, se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación.

9. ORGANIZADOR. FACULTADES.

9.1. El Organizador, sin que ello le genere carga, obligación y/o responsabilidad alguna podrá:

(a) Modificar las presentes BASES bastando la publicación del nuevo instrumento en redes sociales

(b) Dejar sin efecto o suspender esta promoción antes de la notificación a los ganadores,

(c) Prorrogar cada uno de los plazos de vigencia y fechas fijadas antes de la finalización del período de inscripción previsto en estas BASES,

(d) Modificar la fecha de entrega de los PREMIOS o ejecución de los mismos, la cual no podrá ser superior a DOCE (12) meses,

(e) Solicitar a los Participantes, en cualquier momento antes de la fecha del Sorteo, que verifiquen sus datos y/o los corroboren y/o rectifiquen los mismos.

10. RESPONSABILIDAD:

10.1. El Organizador no será responsable si los datos de los participantes hubieran sido erróneamente consignados.

10.2. De igual manera, el organizador no será responsable de ningún reclamo de ningún tipo efectuado por terceros que se atribuyan cualquier derecho de propiedad intelectual o de cualquier naturaleza vinculados con este Sorteo.

10.3. Cuando circunstancias no imputables al organizador o no previstas en estas Bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el organizador podrá suspender, cancelar o modificar el Sorteo, siendo tales circunstancias debidamente comunicadas al Participante.

11. LEY APLICABLE:

La interpretación, validez y cumplimiento de estas Bases y de los derechos y deberes emergentes de ellas, se regirá por las leyes de la República Argentina.

12. JURISDICCIÓN: Para cualquier controversia originada en la presente campaña regirá la jurisdicción de los Tribunales en Ordinarios de la ciudad de Córdoba, a la que los participantes aceptan someterse voluntariamente, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

13. DIFUSIÓN: Se podrán consultar las Bases desde www.fundacionjeanmaggi.org