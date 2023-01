Un operario que acababa de ingresar a la empresa Tenaris denunció abusos por parte de sus compañeros de trabajo en un "rito de iniciación", por lo cual ocho empleados fueron despedidos y se abrió una investigación, informó el fiscal Maximiliano Breide Obeid, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales de Neuquén.

El fiscal detalló a Télam que los episodios de abuso denunciados por la víctima ocurrieron en dos oportunidades, uno de ellos el día que ingresó a la empresa productora de tubos para uso energético en los vestuarios donde hubo "forcejeos y tocamientos" bajo la excusa de que "le tocaba el festejo de cumpleaños"; y el segundo episodio en una combi "lo agreden con connotaciones sexuales".

El operario informó la situación ante los directivos de la empresa, quienes "iniciaron una investigación y lo acompañaron a hacer la denuncia", contó Breide Obeid.

El funcionario judicial indicó que la compañía "recabó testimonios, presentó las imágenes de las cámaras de seguridad e informó quiénes fueron las personas que participaron de los hechos, porque el empleado como era nuevo no los conocía por nombre y apellido".

Además, señaló que "lo que surgió de esa investigación que hicieron administrativa, de testigos que corroboraron los dichos de la víctima, es que no fue un hecho aislado, sino que este era un rito que se venía haciendo, un rito de iniciación del empleo".

Denuncia de abusos: investigación

Breide Obeid explicó que "al ser un delito sexual y ser mayores de edad son delitos dependientes de instancia privada, esto quiere decir que si no hacen la denuncia nosotros no podemos investigar o por lo menos no podemos investigar teniéndolos a ellos como víctimas", y agregó que la denuncia fue realizada por el operario hace un mes, cuando ocurrieron los hechos.

A su vez, contó que el lunes pasado Tenaris, que provee los caños al gasoducto a Vaca Muerta y pertenece al Grupo Techint, despidió a los cinco trabajadores que, según la investigación, formaron parte de los episodios de abuso, y también desvinculó a tres supervisores y encargados del sector.

La compañía informó "luego de tomar conocimiento de graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa ocurridas en las instalaciones de la localidad de Senillosa, se llevó a cabo una investigación interna y, como resultado del relevamiento, se adoptaron medidas disciplinarias sobre un total de 11 empleados".

El accionar de la empresa fue cuestionado por el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

En declaraciones radiales, expresó: "Lo están haciendo fuera de la ley, deberían haberlos suspendido en el caso de que fueran sospechosos, y una vez que la Justicia dictamine hay que tomar las medidas".

"Hablamos con algunos de los compañeros, muchos dicen ni siquiera haber estado porque estaban de franco, otros decían que no viajaban (en la combi) porque van en su propio vehículo", contó Rucci.

Al ser consultado, sobre el "rito de iniciación", el secretario general señaló que "una manteada fue durante mucho tiempo normal, pero ya abuso sexual es otra cosa".

Abusos en Tenaris: reacción de los denunciados

El fiscal Breide Obeid agregó que, en reacción a los despidos, algunos trabajadores tomaron medidas gremiales por lo que "al principio parecía públicamente despido por una cuestión laboral nada más, y ante esta situación nosotros nos precipitamos a hacer las notificaciones de la causa penal, sobre todo porque decían públicamente en los medios que este era un conflicto laboral por una denuncia de un compañero, por un mal entendido, una riña".

"Ellos hacían referencia a una cuestión de maltrato, pero lo que veíamos era que la víctima estaba en riesgo porque lo estaban marcando como responsable de alguna manera de los despidos", indicó Breide Obeid, y agregó que "notificamos de la causa penal a cinco (trabajadores despedidos), y fijamos la prohibición de acercamiento y contacto con nuestra víctima".

El funcionario judicial contó que "la víctima se encuentra con atención psicológica, pero bien porque la empresa lo ha sabido contener", y destacó que "esto es importante porque la empresa no solamente despidió a quienes lo habían agredido, sino que también lo mantuvo en el puesto y reforzó la contención del empleado".

Finalmente, indicó que "el día lunes finaliza la feria judicial y pediremos la audiencia de formulación de cargos".

En un comunicado, Tenaris, cuya planta principal se encuentra en Campana, aseguró que "cuenta con una 'Línea Transparente' para que sus empleados puedan denunciar de manera segura y confidencial cuando se identifican acciones y desvíos al Código de Conducta", y detalló que "la misma está habilitada 24/7, los 365 días del año y está disponible para empleados, proveedores, contratistas, clientes, entre otras partes interesadas".