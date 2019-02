Movimientos sociales de distintas tendencias marchaban este mediodía bajo la consigna "contra el tarifazo y contra el hambre", y realizaban un corte en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, que impide la circulación del Metrobus.

Tras protestar frente al ENRE por el aumento de las tarifas, en particular de la electricidad, la CTEP, la CCC, Barrios de Pie y distintos gremios se movilizaban rumbo al Congreso, donde entregarán un proyecto de resolución para declarar "la emergencia tarifaria" en todo el país.

"Para nosotros es fundamental estar unidos con los sectores de la producción de la energía, de la producción industrial, de la producción agraria, porque si no hay producción, no hay trabajo. Y ni hablar del sector que nosotros representamos", indicó Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la CTEP.

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, dijo a Télam que "hacemos 26 piquetes y cortes en todo el país porque el hambre no se aguanta más", y se quejó de que la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, "no nos recibe porque no coincidimos con sus políticas sociales".

"Hay miles en todo el país marchando, pero la ministra tiene los programas cerrados con candado, sólo abiertos para sus amigos en una actitud punteril", aseguró el dirigente social y agregó que esta tarde en el Parque Lezama analizarán un plan de lucha "progresivo" junto a otras organizaciones sociales.