La cuestión racial es una temática compleja en países como Estados Unidos, desde las Guerras de Secesión para terminar con la esclavitud, hasta el movimiento "Black Lives Matter" que llega hasta la actualidad. Para los habitantes de EEUU, la historia y los conflictos de las diversidades marcan una forma de ver el mundo, a tal punto que el Washington Post lanzó en un artículo una pregunta que desató la polémica y por la que luego tuvo que corregir un dato erróneo.

"¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en la Copa del Mundo?", fue el interrogante que encabeza el artículo escrito por Erika Denise Edwards, profesora asociada de la Universidad de Texas en El Paso, un territorio con gran presencia mexicana, en el que se contemplaba que a la Selección Argentina le faltaban jugadores afrodescendientes en el Mundial Qatar 2022.

Después de que ese artículo disparara una catarata de críticas en las redes sociales debido a la falta de conocimiento de la óptica estadounidense de la historia y las raíces latinoamericanas, The Washington Post admitió un error de edición y publicó una corrección.

"En marcado contraste con otros países sudamericanos como Brasil, la Selección argentina de fútbol palidece en términos de representación negra", resaltó Edwards en su artículo.

Y agregó: "Los observadores bromearon sobre cómo hasta Alemania tenía al menos un jugador negro, mientras que la Argentina parecía no tener ninguno durante la final de la Copa del Mundo de ese año", desconociendo completamente que Argentina fue un país colonizado y no colonialista como Alemania, Inglaterra y hasta Francia, aunque tampoco debe ignorarse que al país también llegó el contrabando de esclavos provenientes de África perpetuado por esas naciones hacia sus colonias.

Para argumentar su análisis, la profesora tomó los datos del Censo 2010 y puntualizó que "en ese relevamiento, 149.493 personas, lo que equivale al 1% del país, eran negros lo que parecería confirmar que Argentina es efectivamente una nación blanca".

El error que debió corregir el Washington Post

The Washington Post realizó un cambio en la nota, tras un llamo de atención de los lectores: estaba mal el porcentaje de afrodescendientes registrado en el censo 2010.

"Debido a un error de edición, una versión anterior de este artículo señaló que aproximadamente el uno por ciento de la población argentina era negra según un censo publicado por el gobierno en 2010″, señaló el diario.

Y explicó: "Si bien la cantidad de personas negras citadas era precisa, el porcentaje en realidad era mucho menos del 1% y el artículo se modificó para indicar eso".

Si bien la autora fue criticada por "no tener conocimiento sobre historia argentina", Edwards aclaró que no comulga la idea de que Argentina sea efectivamente un "país blanco": "La idea de Argentina como una nación blanca no solo es inexacta, sino que habla claramente de una historia más larga de borrado negro en el corazón de la autodefinición del país".

"Esta historia deja en claro que, si bien el equipo de fútbol de la Argentina puede no incluir personas de ascendencia africana, o quizás personas que la mayoría vería como negras, tampoco es un equipo completamente blanco", profundizó.