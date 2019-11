El director de la consultora GOP, Raúl Timerman, participó del panel "Grieta y transición: los medios y el Estado" que organizó BAE Negocios y apuntó a un nuevo sistema de pauta publicitaria. Además, realizó un repaso sobre las diferentes formas de comunicación de gobierno en los últimas gestiones presidenciales en el país.

"Creo que debería haber un sistema de distribución de pauta en base a criterio y no arbitrario que tiene en cuenta la posición del medio", señaló Timerman.

En esa línea, el consultor político siguió: "Un medio para sobrevivir necesita dos cosas: información y pauta. Si no tiene información, va perdiendo lectores y si no tiene pauta, no puede pagar los sueldos a fin de mes. El tema es que cuando la situación económica no es buena la pauta privada desaparece y el Estado ahí deberá decidir si quiere mantener a los medios o no".

Por su parte, el director de GOP analizó el panorama comunicacional de los últimos gobiernos. "Una persona que tuvo relevancia la comunicación desde el punto de vista de sus discursos fue Raúl Alfonsín. Intentó tener un equipo de “speech writers” -escritores de discurso- y se tomó el modelo del presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos. Uno de los mayores logros fue la convocatoria para una convergencia democrática más conocido como el discurso de Parque Norte de diciembre del 85", detalló en la charla sobre "Medios y el Estado" organizado en el Hotel Faena.

Y agregó: "Carlos Menem tuvo una muy particular. En la Secretaría de Medios el secretario subsecretario iba a las siete de la mañana a Olivos y le leían los diarios con las principales. Había un funcionario que decía vamos a hablar de esta idea y vamos a decir tal cosa. También había periodistas noteros digamos a los que algunas veces incluso el presidente invitó a desayunar, pero en la diaria era un ministro del Interior".

En el plano más actual, Timerman analizó las estrategias de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. "Jorge Capitanich intentó, siendo jefe de Gabinete el tipo de comunicación americana. La conferencia de prensa todas las mañanas donde el vocero o el presidente comunican dos o tres noticias, señala que hay periodistas, se aceptan preguntas, se hacen y termina, pero no se recuerda como una comunicación efectiva".

"Cristina durante su presidencia no daba reportajes, sino que usaba las cadenas nacionales como método de comunicación. En la última parte, después de las cadenas nacionales, salían los dos patios internos de la Casa Rosada y se dirigía a los jóvenes, que también era transmitido en cadena nacional", señaló Timerman.

Por último, el consultor examinó la planificación del mandatario saliente Mauricio Macri y afirmó: "Era un video filmado en los que él hacía algún tipo de declaración y eso era muy pasado por las redes sociales. Prácticamente no hizo cadena nacional y tampoco hubo una fuerte comunicación oficial a través de la pauta".