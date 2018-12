El arquitecto y artista Rubén Díaz, autor de las obras de la Torre Santa Rosa y el Arco de Balá, inspiradas en las parisinas Torre Eiffel y Arco del Triunfo, y que se hizo conocido por hacer la réplica más exacta de la Taberna de Moe de los Simpsons en el partido bonaerense de Ituzaingó, tiene en esa zona otras obras e intervenciones en viviendas.

Convencido de que "fracasar, es no intentar" después de su fallido intento de abrir la Taberna de Moe, ahora va por su nuevo sueño, la República de Balá. El proyecto comenzó con el "Arco 13 de Agosto", por la fecha de nacimiento del célebre cómico, que está a punto de culminar en la avenida Fleming y Diego de Rojas, en la primer rotonda del boulevar que comienza en la colectora de la autopista del Oeste, en el barrio de Villa Ariza.

Sabe que es una característica distinguida su personalidad, su look y sus obras y es algo que "disfruta", aunque ya sabe que la "Torre Santa Rosa" no pasa desapercibida en Lavalleja 40, de Ituzaingó, a metros de el cruce de las avenidas Santa Rosa y Sarmiento, en el límite entre las localidad de Castelar y Villa Ariza.

"Yo suelo jugar con la gente, no me gusta decir dónde están exactamente, porque se que en definitiva las van a encontrar, es como citarlos y decirles que nos encontramos en una esquina y que yo voy con mi auto, no hace falta que le diga la marca o el color, me van a encontrar", explicó el artista a Télam.

También se puede descubrir una de las obras que más les gusta al artista, llamada "Bondi House" o "Casa Colectivo" si uno transita por Condarco y Camacúa; o puede llegar a encontrar "La Bicicleta" por la calle Artigas al 100.

Además si uno pasea por el barrio en el que vive y se crió Díaz, en la zona oeste del conurbano, se puede cruzar con "El Galponcito", en inmediaciones de Florida y la avenida Muñiz; el complejo Hollywood cerca de Chilavert al 900; o el de "Angelina y Brad" en Venancio Flores al 300.

Pero sus construcciones no son solo obras. Así como la torre tiene detrás un bar, el Arco de Balá tiene en su interior dos triplex, con balcones hacia el fondo, patio, cochera y todas las comodidades para que pueda vivir una familia.

El arquitecto lleva realizadas más de 16 obras temáticas, pero además junto a su socio construyó más de 300 propiedades y 600 departamentos en Ituzaingó y Morón en todos estos años en los que desplegó su "pasión por la arquitectura", carrera que estudió tras recibirse de maestro mayor de obra.