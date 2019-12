A raíz de una nueva protesta con corte de vías por trabajadores despedidos de la empresa Ferrobaires, los cinco servicios eléctricos de la línea Roca se encuentran limitados entre Quilmes-La Plata y Bosques vía Quilmes, entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley.

Tal como ocurrió el jueves pasado, los empleados realizan un corte de vías por los 1.500 empleados despedidos, en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda, medida que afecta a 200.000 usuarios, informó hoy Trenes Argentinos Operaciones y ex trabajadores.



Desde la empresa comunicaron que se trata de un reclamo de ex empleados "que nunca formaron parte de Trenes Argentinos y, además, se encuentra personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM y ex trabajadores de la línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o tuvieron cesantías por ausentismo".



Por su parte, Hugo Testa, trabajador de la línea Roca, agremiado en la Bordó Nacional, explicó que la protesta de los ex empleados del Roca se debe a un "plan de despidos y achique del servicio".



Al mismo tiempo, Testa sostuvo: "Despidieron a más de mil trabajadores del Roca y contrataron a más de mil tercerizados, además del cierre de ramales y servicios, como el de Ferrobaires que dejó a más de cien pueblos sin trenes".



Por su parte, un ex trabajador de la línea Roca, Martín Monge, quien fue despedido en 2017 mientras cumplía su licencia dijo a Télam, desde el lugar del corte: "Somos más de 1.500 compañeros despedidos en estos cuatro años, con retiros voluntarios obligados".



"Ahora estamos cortando la vía 120 trabajadores y hasta que la empresa no baje a dialogar, continuaremos con la protesta de forma indefinida", señaló a Télam Monge.



En el comunicado se informó que la empresa realizó la denuncia por obstrucción del servicio público en el Juzgado Federal de Quilmes mientras que en el lugar interviene la División Roca de la Policía Federal.



Asimismo, la empresa informó que el servicio podrá ser restaurado con el cronograma habitual de horarios, una vez que las vías queden liberadas.