La tuberculosis "es curable en la mayoría de los casos", afirmó el médico Francisco Abelenda, mientras que desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social destacaron que "todo paciente tratado correctamente no contagia", con motivo de los dos cuadros que se confirmaron en los últimos días en una escuela del partido bonaerense de Berazategui. Además, desde esa cartera, aseguraron que "no existe un brote de tuberculosis" en la provincia".

"La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, pero también a otras partes del cuerpo como los riñones, los huesos de la columna vertebral y el sistema nervioso central", señaló a Télam Abelenda, quien trabaja en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Alemán.

El especialista enfatizó que "la mayoría de los casos son curables" si se diagnostica y trata a tiempo la patología, que es muy contagiosa y se transmite de persona a persona a través del aire cuando el infectado tose, estornuda, escupe, canta o habla.

En ese sentido Raquel Sarobe, docente de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y jefa del Programa de Control de la Tuberculosis de la provincia de Buenos Aires, precisó a Télam que "el contacto semanal de más de 30 horas con una persona enferma en un ambiente cerrado y poco ventilado aumenta el riesgo de contagio".

Destacan la importancia de no abandonar el tratamiento médico hasta curarse por completo

"Es importante que la gente sepa que no se puede suspender el tratamiento salvo indicación médica, ya que los bacilos que causan la enfermedad pueden sobrevivir y volverse más resistentes", explicó.

Según la cartera sanitaria, "todo paciente tratado correctamente no contagia", aunque Sarobe enfatizó que "si bien un paciente deja de transmitir la enfermedad a las pocas semanas de iniciado el tratamiento, todavía no está curado, por lo que es sumamente importante que no lo abandone".

Por su parte Abelenda recordó que la aplicación de la vacuna BCG al nacer y como única dosis en la vida "es fundamental" para evitar la aparición de formas graves como meningitis por tuberculosis.

"No previene la enfermedad, sino sólo las formas graves en los pacientes más vulnerables, como niños y recién nacidos", aclaró.

El Ministerio de Salud local aseguró que "no hay un brote", sino que se trata "de los casos esperables para la época del año". Indicaron que se notifican cada año unos 10.000 casos y cerca de 700 muertes por esa enfermedad.