El festejo de una recién egresada de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata en las escalinatas de la Catedral de la capital provincial derivó en un escándalo al viralizarse el video de un cura que le pegó una patada de atrás a la joven para echarla del lugar.

La patada que le dio el cura Esteban Alfón a la egresada, de nombre Sofía, quedó registrada en las imágenes de un celular que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

“Al fin y al cabo es una iglesia, tengo que cuidarla" afirmó el cura antes de aclarar que "se arrepiente"

En el video se ve el momento en el que la chica y una amiga están festejando con una bengala y Alfón se les acerca y desde atrás le propina una patada a la altura de las rodillas de la chica.

Tras la difusión del video, el sacerdote habló ante la prensa local y dijo: “La corrí como si fuera una silla, fue por reflejo, no tuve la intención de pegarle una patada; una patada es otra cosa, reconozco que es imprudente, pero de ahí a pegarle una patada, no”. Y agregó: “salí a decirles que no tenían derecho a ensuciar y ellos vinieron a gritarme”.

Al ser consultado sobre una posible denuncia en su contra, el religioso expresó: “Ellas tienen todo el derecho de hacerlo y presentarán las pruebas, pero las imágenes no muestran todo lo que ocurrió”.

“Al fin y al cabo es una iglesia, tengo que cuidarla, pero me arrepiento”, indicó el cura y agregó: “Yo le dije a los padres: ’¿Ustedes hacen eso en la puerta de sus casas?’”.

En tanto Sofia, la recién egresada, también habló ante los medios y contó que ir a festejar a la Catedral luego de recibirse “es super tradicional en La Plata” y contó que “el sacerdote salió completamente enojado, de mala manera a decirnos que nos fuéramos”.

“El salió de mala forma y las que nos recibimos hicimos oídos sordos porque nos hablaba mal. Pidió que no tiraran más espuma y esa persona no tiró más y después de eso vino el golpe y me di vuelta sorprendida porque no podía creer que ese sacerdote era quien me golpeó”, relató la chica.

Al ser consultada si el sacerdote le pidió disculpas por lo sucedido, la joven respondió: “Me trató de objeto, y dijo que es como tirar una silla. Habló del respeto y nosotros le tuvimos respeto, pero él no”.

Además, la egresada contó que después de lo que quedó registrado en el video que se difundió, las agresiones continuaron y que un ayudante del sacerdote empujó a su amiga que terminó tirada en el piso. Por el hecho ocurrido en la escalinata, la joven fue este jueves a realizar la denuncia en la comisaría y comentó que su amiga lo hará en las próximas horas.

Monseñor Héctor Aguer considera que el sacerdote podría haberlo pedido “con toda amabilidad y cariño”

La actitud del cura fue criticada por monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, quien la consideró “una cosa injustificable” producto de “una situación de desquicio”.

Aguer anticipó que se cumplirán las “instancias canónicas correspondientes” contra el cura protagonista de la agresión, quien a su juicio podría haber pedido “con toda amabilidad y cariño” que finalizaran los festejos que ensuciaban las escalinatas en vez de recurrir a la violencia.

“Estos festejos se han hecho siempre”, reconoció el arzobispo, quien no obstante cuestionó el estado en que suelen quedar el acceso a la Catedral platense y citó que “a veces la gente se me queja a mí por cómo quedan las escaleras”.