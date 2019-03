El director de Migraciones, Horacio García, aseguró ayer que se cumplen "a rajatabla" las disposiciones de control del organismo y que cuentan con la información del registro de deudores de las obligaciones familiares, que es lo que permitió hace unos días impedir que un hombre que debía $200 mil de cuota alimentaria abordara un avión.

El 23 de febrero un hombre, de quien no trascendió la identidad, pasó junto a su mujer y sus dos hijas el check in de la aerolínea en el aeropuerto de Ezeiza y luego el control de Migraciones pero, cuando toda la familia se aprestaba a subir al avión rumbo a Nueva York, un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le comunicó que no podía salir del país.

Diana Mezzano, abogada de la ex mujer del hombre oriundo de Córdoba, aseguró que "la deuda ascendía a 195 mil pesos", ya que "hace un año y medio que no abonaba" lo establecido por la Justicia como cuota de alimentos de su hija mayor, fruto del matrimonio anterior.