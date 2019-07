Una persona que se hace pasar por el actor Viggo Mortensen intenta cometer estafas haciendo el "cuento del tío" a mujeres, a quienes busca conquistarlas y luego les pide dinero para una supuesta fundación que tiene y para que le paguen pasaje en avión y estadía en Argentina para visitarlas.

La estafa que trata de llevar a cabo se inició desde una cuenta de Instagram en la que publica fotos del artista en diferentes películas y eventos: desde allí contacta a sus víctimas y les manda su número de teléfono celular para hablar por WhatsApp.

El número, "+1 (252) 858-0187", está registrado en el estado estadounidense de Carolina del Norte y desde allí arranca con la estafa.

Si la víctima es hombre lo llena de elogios y lo hace creer que es su preferido entre todos los fanáticos, mientras que si es mujer juega el papel de enamorado, pero siempre en un mal español.

"Sos una mujer única, quiero verte pronto en Argentina, yo te quiero cuidar, me enamoré de tí", es una de las frases que usó con una mujer de nombre Mirta, quien ya radicó la denuncia del hecho.

La presunta víctima contó a NA que mientras le iba endulzando los oídos y ella le contaba parte de su vida, el estafador le pidió dinero para colaborar con una supuesta fundación y luego le comentó que en septiembre iba a presentar una nueva película.

Por ese motivo quería venir a la Argentina a verla a ella para encontrarse, pero le pedía que le mandara a su representante el dinero para los pasajes, los cuales debían ser en primera clase.

Además, como para hacer más creíble que era el reconocido actor le mandaba fotos con unos fanáticos que supuestamente hicieron lo mismo que le pedía a ella, o sea poner dinero, o con su hijo, cuya imagen la sacó de internet.

"Cuando yo le dije que ahora no podía pagarlos que recién en octubre, se enojó y quería terminar la conversación, como haciéndose el ofendido y hasta me decía que había desaprovechado una gran chance para que me visitara. Sabés cuántos fans quieren verme y vos no querés me dijo. Obvio que yo sabía que era un estafador que me quería sacar plata y que no era Viggo Mortensen, pero yo le seguía el juego para ver hasta donde quería llegar", contó a Noticias Argentinas.

Las conversaciones se prolongaron durante una semana, siempre por WhatsApp, y entre un diálogo él le pedía que mantuviera todo en secreto porque sólo la "había elegido a ella" y no tenía intenciones de que le pasara su número de teléfono a otros fanáticos.

Asimismo le iba a mandar el correo electrónico de su representante para enviar el dinero de los pasajes y las reservas en un hotel que él luego iba a elegir, pero que no era barato.

"Siempre me apuraba y me decía que el dinero lo tenía que mandar urgente porque sino me perdía la chance y le avisaba a otro. Yo le decía que eso lo manejaba mi secretaría y que tenía que esperar unos días. Eso lo enojaba bastante, quería cortar la conversación, pero después volvía a hablarme como si nada", contó Mirta.

Al parecer, la estafa que intentaron cometerle a esta mujer no fue la única y las víctimas serían "de otros países", según puede verse en los mensajes de esa cuenta de Instagram, en la que el falso Viggo Mortensen explica que aún no llegó al país de esa fanática porque "se atrasó la salida del vuelo", entre otras excusas.

Voceros de la Policía de la Ciudad remarcaron a Noticias Argentinas que esto se trata de "una estafa bajo la modalidad de un liso y llano cuento del tío, usando la tecnología para suprimir identidad".

"Si la persona puso el dinero es la primera víctima, pero no hay que olvidarse que también lo es el actor Viggo Mortensen, porque mancilla su buen nombre y honor", precisó el especialista.

Asimismo, señaló que "es posible iniciar una investigación", pero aclaró que eso dependerá de que el juez active la denuncia y que "en este caso coopere Estados Unidos, que es desde donde supuestamente operan esta estafa".