Un estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry reveló que la psilocibina, un ingrediente activo en los hongos psicodélicos o mágicos, produjo la reducción del consumo de alcohol en adultos con trastorno durante al menos ocho meses. El ingrediente fue administrado en la combinación con la psicoterapia, tratamiento científico que se lleva a cabo a partir de manifestaciones psíquicas o físicas del malestar humano, según informaron investigadores.

Afirmaron que casi la mitad de los participantes del estudio, que recibió la psilocibina, dejó de beber por completo. Sin embargo, dicho efecto perduró durante años en algunos casos. Según Michael Bogenschutz, autor del estudio y director del Centro de Medicina Psicodélica de NYU Langone, esto significa que "no es que estemos enmascarando los síntomas" del trastorno, ya que "la gente realmente ha cambiado de alguna manera" y "eso es realmente emocionante".

Psilocibina-Psicoterapia: un tratamiento eficaz para reducir el consumo de alcohol en humanos

De esta forma, el avance logrado en este estudio se suma a una tendencia en crecimiento de un cuerpo de investigación clínica que muestra que los psicodélicos combinados con la terapia se pueden traducir en un eficaz tratamiento para los trastornos psiquiátricos (depresión, estrés postraumático o TEPT, consumo de alcohol o AUD).

Aunque, tras descubrir este tratamiento único originado por la psilocibina, los neurocientíficos admitieron que no tienen certezas de cómo los psicodélicos provocan mejoras en la salud mental. Asimismo, la hipótesis que desarrollaron especifica que los compuestos que alteran la percepción preparan al cerebro para el aprendizaje y el cambio profundo.

Psicoterapia, una ayuda de oro para frenar el consumo de alcohol

Un total de 93 hombres y mujeres, entre los 25 y 65 años, fueron parte del estudio a lo largo de varios años. Llevado a cabo en la Escuela de Medicina Grossman de la NYU y el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, se detalló que la mitad de los participantes del estudio tomaron una pastilla de psilocibina, seguida de otra un mes después. Quienes no recibieron el medicamento, oficiaron como grupo de control y se les ofrecieron dosis de un placebo: difenhidramina, un antihistamínico vendido bajo la marca Benadryl.

Sin embargo, previo a someterse a las sesiones de medicación, hombres y mujeres tuvieron que enfrentar hasta 12 sesiones de asesoramiento impartidas por un grupo de psicoterapeutas. ¿Cuál era el objetivo? Ayudar a los participantes del estudio a establecer su intención de limitar su problema con el alcohol.

Consumo excesivo de alcohol

Luego de cuatro sesiones de psicoterapia, previo a recibir las dosis de psilocibina o placebo, los individuos mostraron signos de reducción de, aproximadamente, la mitad el número de días de consumo excesivo de alcohol. Para el doctor Bogenschutz, el hallazgo no lo sorprendió en absoluto, ya que las investigaciones anteriores demostraron que la psicoterapia puede ayudar a frenar el consumo de alcohol. Incluso, hasta 32 semanas después del primer viaje, el estudio reveló que la cantidad de días de consumo excesivo de alcohol autoinformados se redujo aproximadamente otro 40 % entre el grupo de psilocibina.

Además, aseguraron que el doble de personas en el grupo de psilocibina indicaron que habían dejado de beber. Dicha afirmación fue constatada por los investigadores, al revisar cabellos y uñas de los individuos. "Definitivamente, es un estudio pequeño, pero lo que informan es definitivamente importante", remarcó el especialista en AUD de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, Brian Lee, quien no fue parte de la investigación. "Este es un trastorno que ha estado anhelando nuevos tratamientos", explicó.

Casos de superación por tratamiento de psilocibina

Jon Kostas, un ex periodista de 32 años radicado en Nueva York, fue participe del estudio. Recibió psilocibina y asegura que vio el tratamiento como un último esfuerzo contra su situación por consumo de alcohol. Previo a comenzar el tratamiento, bebía mucho, desde hace más de una década. La terapia y los grupos de apoyo no fueron suficientes. "Ya no me considero un alcohólico", afirmó luego de realizar el ensayo clínico.

Luego de arduos años de lucha, Kostas dejó de beber y ahora dirige una organización sin fines de lucro, denominada Apollo Pact Inc, la cual hace énfasis en la importancia del uso clínico de psicodélicos y el financiamiento federal para más investigación.

Dejar de bebe es posible

Por otro lado, Paul Devis cambió su vida para siempre. Ejecutivo de 60 años, batalló contra el consumo excesivo de alcohol durante décadas. Según informaron, durante su primera sesión de medicación a principios de 2019 (le dieron un placebo), dijo que pensó en situaciones que podrían tentarlo a volver a beber si lograba dejar de fumar y contemplaba la muerte de sus hijas.

¿La consecuencia? Llorar desalentadoramente. Posteriormente, la muerte se hizo presente en su vida, aunque el tratamiento lo ayudó a recordar el dolor emocional no examinado. “Eso fue realmente incómodo. Tenía la madurez emocional de un quinceañero. Esa fue la edad en que comencé a beber", contó. El tratamiento con placebo le dio una nueva vida: no volvió a consumir alcohol.