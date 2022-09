La aerolínea británica Virgin Atlantic anunció que eliminó los uniformes de género y que, en su lugar, permitirá a la tripulación elegir la ropa de trabajo que más los represente, en el marco de su política de identidad de género.



La aerolínea revocó una política que obligaba a los pilotos, el personal de cabina y el personal de tierra a llevar un uniforme específico en función de su sexo, informó en un comunicado.



Virgin Atlantic actualizó su política de identidad de género, dando a su tripulación, pilotos y equipo de tierra la opción de elegir cuál de los uniformes icónicos, diseñados por la famosa diseñadora Vivienne Westwood, los representa mejor, sin importar su género, identidad de género o expresión de género.



Esto sigue a los cambios anteriores, incluido el maquillaje opcional y permitir tatuajes visibles para los miembros de la tripulación y su gente de primera línea.



Además de esta política, también se incluyeron la introducción de insignias de pronombres opcionales, las modificaciones del sistema de emisión de boletos para permitir que los titulares de pasaportes con marcadores de género neutrales usen sus códigos y títulos de género, capacitación de inclusión obligatoria para el personal y capacitación en destino con turismo y hotel.



Como reflejo de la diversidad de la fuerza laboral y en un movimiento que consolida su posición como la aerolínea más inclusiva en los cielos, Virgin Atlantic, dijo que ofrecerá también a su personal un enfoque de sus uniformes rojos y bordó, lo que significa que los colegas LGBTQ+ podrán elegir el rojo o el uniforme burdeos, según se refleje mejor.



"La política de identidad de género actualizada es muy importante para mí. Como persona no binaria, me permite ser yo mismo en el trabajo y elegir qué uniforme usar", dijo Jamie Forsstroem, que es parte de la tripulación de cabina de Virgin Atlantic.



"Como madre de un niño no binario y como aliada de la comunidad LGBTQ+, estos esfuerzos de Virgin Atlantic para promover la inclusión de su gente son extremadamente importantes y personales para mí. Las personas se sienten empoderadas cuando visten lo que mejor las representa, y esta política de identidad de género les permite aceptar quiénes son y llevar su ser al trabajo", agregó Michelle Visage, empleada de la aerolínea.



Las iniciativas de la aerolínea también incluyen una actualización de sus políticas de inclusión trans existentes, que ya permite tiempo libre para tratamientos médicos relacionados con la transición de género, elección personal de vestuarios y duchas que se alinean con el género con el que una persona se identifica y creación conjunta de un plano de transición.



"En Virgin Atlantic, creemos que todos pueden conquistar el mundo, sin importar quiénes sean. Por eso es tan importante que permitamos que nuestra gente adopte su individualidad y sea su verdadero yo en el trabajo. Es por eso que queremos que nuestra gente use el uniforme que mejor le quede y cómo se identifique y asegure que nuestros clientes sean dirigidos por sus pronombres preferidos", subrayó Juha Jarvinen, director comercial de la compañía.



Junto con Delta Airlines, accionista y socio de Joint Venture, Virgin Atlantic opera una red transatlántica líder, con conexiones posteriores a más de 200 ciudades de todo el mundo.