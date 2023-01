La Session #53 de Bizarrap y Shakira no deja de sonar y ser tendencia en las redes sociales, a pocas horas de ser lanzada oficialmente, pero no solo la letra de la canción llamó la atención de los oyentes, sino también su video.

Además de que la letra de la canción dirigida a Gerard Piqué superó las expectativas, el video también encabezó las tendencias en redes sociales a nivel mundial. El videoclip incluye una animación de la realizadora y productora de videos audiovisuales argentina Julia Conde.

La argentina que animó el video de Shakira y Bizarrap

Julia Conde es una diseñadora de 23 años, que mediante su cuenta de Twitter dio a conocer como realizó la animación de la Session #53 de Bizarrap junto a Shakira. En las imágenes que subió en un tuit, se puede observar la generación del clip con foco en la transformación en un dibujo de Shakira. Varios usuarios lo relacionaron el video del clásico de A-ha, Take on me.

La joven es conocida por sus trabajos animados con la técnica de "stop motion". Conde trabajó para figuras de la música argentina como Lit Killah, Khea, Emilia y Trueno, además de artistas internacionales.

En un diálogo con Télam, la artista dijo que "es una locura lo que está pasando en la Argentina con la forma en cómo está explotando la escena musical. Es una oportunidad que tuvimos los niños nerds que nos gusta contar historias. Todos los y las directoras de videoclips están subiendo la vara un montón".

La diseñadora habló de su trabajo y a lo que se dedica y detalló que le gusta "la animación desde muy chiquita, me pasaba muchas horas de verano en vez de estar en la pileta viendo series de dibujitos, pero la verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a esto, no era algo que tenía en la cabeza".

En la session #39, Conde trabajó junto a Biza para animar la melodía de Snow Tha Prduct. "Tenemos una relación creativa, nos mandamos cosas que nos gustan mucho, a él también le gusta mucho la animación, le encanta el stop motion. Siempre nos mandamos cosas para ver", destacó.

Visuales de Emilia Mernes

Uno de los grandes trabajos realizados por Conde en el 2022, fue la realización de los visuales de Emilia Mernes, en la gira "Tú crees en mi tour". Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la artista contó de que trató el trabajo y como estaba diseñado.