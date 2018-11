Body painting con las banderas de los países del G20, un tótem al plumero de La Pampa y jóvenes enmascarados como el protagonista de V de Vendetta encabezan, este viernes, junto a partidos de izquierda y movimientos sociales, una multitudinaria marcha contra los "líderes imperialistas" que avanza esta tarde por la avenida 9 de Julio.

Custodiadas de cerca por efectivos de cuatro fuerzas de seguridad, organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, de izquierda y gremiales iniciaron esta tarde una marcha desde 9 de Julio y San Juan hasta el Congreso, donde protestarán contra de la Cumbre de Líderes del G20.

"Son foros donde está representado el 1% de la población que concentra el 99% de las riquezas. Eso es lo que se está articulando en ese foro, por eso tanta apatía de la sociedad", aseguró el dirigente de Barrio de Pie, Daniel Menéndez, en declaraciones a NA.

Desde el mediodía, las más de 100 columnas esperaban distribuidas sobre las avenidas porteñas San Juan y la 9 de Julio desde Entre Ríos y hasta la calle Estados Unidos, en esta marcha organizada por el Movimiento Evita y otras agrupaciones sociales y políticas, que recorren desde pasadas las 15, la avenida 9 de julio desde San Juan, hasta la plaza Congreso.

"El body painting fue idea de 'Jóvenes y a la izquierda", dijo Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y agregó: "las máscaras son por Anonymous, que ya se convirtió en un símbolo mundial contra la opresión".

Detrás de la columna del MST estaba el Tótem al plumero de La Pampa, armado por la agrupación ALA Accionista: "Adoramos esta planta porque cuando fue llevada a España se convirtió en una especie invasora y hoy es un problema ambiental para ellos. Desde América del sur invadió Europa", dijeron a esta agencia algunos de sus integrantes.

"Marchamos por las calles de Buenos Aires y el país para decir no al G20. Fuera Trump y demás líderes imperialistas. No al pago de la deuda externa. No al FMI", repite la voz que sale de los altoparlante del camión que encabeza la marcha de rechazo al G20 por las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires.