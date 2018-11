Organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, de izquierda y gremiales marcharon este viernes hasta el Congreso para rechazar la Cumbre de Líderes del G20, en medio de una fuerte custodia de las fuerzas de seguridad que acompañaron la movilización por la zona restringida del centro porteño.

La movilización se desarrolló sin incidentes, aunque en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio un reducido grupo de manifestantes prendió fuego a una bandera de Estados Unidos y una caja que representaba un producto de la empresa Mc Donalds.

La izquierda denunció además la detención ilegal del apoderado nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Guillo Pistonesi.

Detienen a @GuilloPistonesi apoderado de nuestro partido cuando se dirigía a la movilización contra la #CumbreDelG20 junto al legislador @Patriciodc. Exigimos su inmediata libertad. pic.twitter.com/TqTdF5uxPn — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 30 de noviembre de 2018

Body painting con las banderas de los países del G20, un tótem al plumero de La Pampa y jóvenes enmascarados como el protagonista de V de Vendetta encabezaron, junto a partidos de izquierda y movimientos sociales, una multitudinaria marcha contra los "líderes imperialistas" que avanzó por la avenida 9 de Julio.

Desde el mediodía, las más de 100 columnas esperaban distribuidas sobre las avenidas porteñas San Juan y la 9 de Julio desde Entre Ríos y hasta la calle Estados Unidos, en una marcha organizada por el Movimiento Evita y otras agrupaciones sociales y políticas, que recorrieron desde pasadas las 15, la avenida 9 de julio desde San Juan, hasta la plaza Congreso.

"El body painting fue idea de 'Jóvenes y a la izquierda", dijo Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y agregó: "las máscaras son por Anonymous, que ya se convirtió en un símbolo mundial contra la opresión".

Detrás de la columna del MST estaba el Tótem al plumero de La Pampa, armado por la agrupación ALA Accionista: "Adoramos esta planta porque cuando fue llevada a España se convirtió en una especie invasora y hoy es un problema ambiental para ellos. Desde América del sur invadió Europa", dijeron algunos de sus integrantes.

"Marchamos por las calles de Buenos Aires y el país para decir no al G20. Fuera Trump y demás líderes imperialistas. No al pago de la deuda externa. No al FMI", repetía la voz que sale de los altoparlante del camión que encabezaba la marcha de rechazo al G20 por las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al Congreso, las organizaciones leyeron un comunicado conjunto en contra del G20 y luego desconcentraron.

"Son foros donde está representado el 1 por ciento de la población que concentra el 99 por ciento de las riquezas. Eso es lo que se está articulando en ese foro, por eso tanta apatía de la sociedad", aseguró el dirigente de Barrio de Pie Daniel Menéndez, en declaraciones a NA.

A su turno, el ex diputado nacional Claudio Lozano cuestionó: "Mauricio Macri aprovechó el G20 para fortalecer el aparato represivo del Estado. Le han abierto el territorio a (Donald) Trump para la incorporación de bases norteamericanas".

Sobre la detención de Pitonesi, el legislador porteño del FIT Patricio del Corro aseguró que se realizó con argumentos insólitos: "Nos avisaron que estaban reteniendo una camioneta con banderas. Llegamos y nos avisaron que los handies no estaban habilitados. Tenemos los papeles. Quedan dos detenidos, entre ellos el apoderado del partido. Me quisieron detener a mí, que soy diputado. La camioneta pertenecía al partido. Y la camioneta siguió. Nosotros los tenemos porque como todos saben se cortan las señales de celulares en las marchas y es más seguro para nosotros tenerlos. Si secuestran los materiales, ¿por qué detienen?".