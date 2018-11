La obra de David Hockney "Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)", de 1972, se subastó por 90,3 millones de dólares en la casa Christies de Nueva York y se convirtió en la pieza más cara de un artista vivo.

Según informó la agencia de noticas Efe, el monto superó la cifra histórica de 58,4 millones que se había pagado por uno de los "Balloon Dog" del estadounidense Jeff Koons en 2013.

La subasta comenzó en 20 millones de dólares, alcanzó los 60 en menos de medio minuto y terminó en 80 millones pero al sumar las tasas e impuestos que el comprador deberá pagar, la obra alcanzó un precio de 90.312.500 dólares, superando en más de 30 millones la anterior cifra histórica de Koons y sus globos.

"Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)" es una de las tres piezas más importantes del artista británico, de 81 años, y es la única en la que combinó dos de sus representaciones recurrentes: una piscina y un doble retrato. Tres retrospectivas recientes, una en el Museo Metropolitano de Nueva York y otra en la Tate Britain, que rompió récords de asistencia, revalorizaron la obra de Hockney.