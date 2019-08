En 2018 se produjeron en la ciudad de Buenos Aires 19 homicidios dolosos de mujeres con 19 víctimas. El 47% de los homicidios dolosos de mujeres fueron femicidios y el 85% fue cometido por varones o autor desconocido. En tanto, el 15% (3 casos) fue cometido por otra mujer.

De acuerdo con el informe difundido por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, "se observa una disminución de los homicidios dolosos de mujeres y de los femicidios, así como de la incidencia de estos últimos sobre el total de los primeros, respecto de años anteriores".

Agrega que "el porcentaje de autoría femenina en los homicidios repercute en la proporción de femicidios respecto del total de homicidios dolosos en 2018, que se ubica en la más baja desde 2015" y que "se observa una distribución territorialmente dispersa tanto en homicidios como en femicidios".

Respecto de la circunstancia del total de homicidios dolosos de mujeres, primaron aquellos cometidos en el ámbito intrafamiliar (32%) y el informe indica resulta alta para 2018 la cantidad de casos cometidos en situación desconocida con el 26%.

El universo seleccionado para el análisis es el total de homicidios dolosos de víctimas femeninas

También se destaca que un 78% de los casos se dio en espacios privados, mientras que el 22% ocurrió en el espacio público y que la vivienda asociada a la víctima fue el lugar de ocurrencia más frecuente con 6 casos (67%). También dos de cada tres casos marcan que las víctimas conocían a sus victimarios. "Si bien el vínculo de pareja/ex pareja sigue siendo mayoritario (5 casos), destacan este año los casos con autor desconocido y por ende hechos que presumiblemente estarían por fuera del ámbito íntimo de las víctimas".

Respecto de los victimarios, 2018 presenta una cantidad alta de perpetradores en casos de homicidios de mujeres y en particular de aquellos no identificados. Se registraron 29 victimarios, 12 de los cuales eran no identificados. Esto indica que varios hechos registraron autores múltiples, lo cual ya se había verificado en el año 2017 con 41 victimarios en 25 hechos. 10. Específicamente para los casos de femicidio se verificaron al menos 12 victimarios, 9 identificados y 3 desconocidos.

"El 44% de los victimarios de femicidio eran argentinos, mientras que el 66% eran extranjeros. Nueve de los victimarios se fugó luego de cometer el hecho (75%). En 7 casos permanecen prófugos. En 2 casos pidieron ayuda o asistieron a la víctima y en 1 caso se produjo una entrega voluntaria. Hubo 1 caso de un victimario que pertenecía a la Policía de la Ciudad", se indicó en el detalle difundido por la UFEM.

Finalmente, se menciona que de los casos denunciados, tres victimarios estaban vinculados a actividades ilegales. 11. En 2018, 21 personas perdieron a su madre víctimas de femicidio. En 9 casos eran menores de 21 años, en 4 mayores, y las restantes 8 se desconoce la edad.

La información acerca de la existencia de casos se requirió por oficio a las 116 fiscalías con competencia en la investigación y litigio de casos de homicidios de mujeres en la CABA