Unas 200 personas, algunas de las cuales acamparon durante la noche, realizaron realizando largas filas en la puerta de la Dirección de Sanidad de Fronteras, en el barrio porteño de La Boca, a la espera de un turno para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, mientras las autoridades afirmaron a Télam que "hay vacunas suficientes, la planificación fue bien hecha".

Cerca de las 10.20 se repartieron 50 números, equivalentes a las dosis que se reparten diariamente la oficina ubicada en Pedro de Mendoza 301, para la gente que se acerca sin turno a vacunarse contra la fiebre amarilla antes de viajar lugares en los que la Organización Mundial de la Salud recomienda hacerlo.

Las personas que no consiguen hacerse de uno de esos números deben esperan a la tanda del día siguiente, algunos deciden irse a sus casas y otros se quedan a pasar la noche en la puerta, como el caso de Franco, su mujer y su niño de tan solo un año. "Llegamos ayer a las 6 de la mañana, no llegamos (a conseguir un número) entonces tuvimos que quedarnos la noche acá, debajo del puente, sin baño, ni seguridad, ni nada", aseguró el joven de 29 años. "Somos de Tigre y si íbamos y volvíamos seguramente hoy no conseguíamos lugar, y viajamos en 10 días a Florianópolis, así que estamos justo con el tiempo", explicó el padre en referencia a la cantidad de días antes que deben vacunarse quienes viajen a zonas de riesgo. En tanto, su mujer Elisa, sentada en una reposera con su pequeño niño, consideró que es "inhumano hacer esperar a las personas durante toda la noche, o con este calor, deberían dar más números".

Aldana, de 20 años, que llegó desde Avellaneda, aseguró que llamó a los vacunatorios de su municipio, "de Lanús, La Plata y Florencio Varela y no hay vacunas en ninguno".

Sin embargo, el responsable de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, Cristian Biscayart, aseguró a Télam que "la planificación fue bien hecha, hay vacunas suficientes y estamos en un nivel de oferta sin precedente para la aplicación en temporada".

En este momento, precisó, hay turnos a partir del 30 de enero en tanto la demanda espontánea se atiende para viajes inminentes, por debajo de los 15 días de anticipación, con alguna constancia. Y si bien todavía no existen cifras oficiales, estimó que en la Dirección de Sanidad de Fronteras "se aplican al menos de 400 dosis por día".

Por último, remarcó que ni "Misiones, donde no existe un registro actual de fiebre amarilla, ni en Brasil, piden certificado de vacunación para ingresar".