Viajaron a Qatar en bicicleta y sueñan con abrazar a Messi

En el deporte se reconoce al fanático argentino por la empatía que sienten cuando son representados dentro de la cancha. Pero para un país de 45 millones de habitantes, todos los corazones se paralizan cuando se disputa un Mundial de fútbol. Muchos llevan a cabo inmensos esfuerzos por asistir a una cita semejante. En este caso, Qatar 2022 tiene algo especial y más cuando el protagonista es un tal Lionel Andrés Messi.

El equipo que conduce Lionel Scaloni es uno de los grandes favoritos a conquistar la Copa del Mundo y es por eso que miles de personas han dejado sus trabajos, vidas personales y otras tantas cosas por asistir a la cita en tierras qataríes. Un caso que sorprendió en Argentina, África, Medio Oriente y Qatar fue la historia de perseverancia que cuatro ciclistas cordobeses llevaron a cabo. Recorrieron 10.500 kilómetros para cumplir el sueño de sus vidas: alentar a la Selección en una Copa del Mundo y abrazar a Messi.

"Los limites para nosotros no existen. No está ese botón en la cabeza", reconoció Silvio Gatti, uno de los ciclistas, en diálogo con BAE Negocios. "Nosotros salimos el 28 o 29 de abril de Córdoba. Llegamos a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 1 de mayo. Allí comenzó la aventura", relató luego de 177 días arriba de su bicicleta. "De acá nadie tiene pensado irse antes del 18 de diciembre", promete.

Sin embargo, ¿cómo inició esta aventura? Se trata de un proyecto, denominado "Todo A Pedal", que nació en el 2014 de la mano de Lucas Ledesma, uno de los integrantes. "Él empezó a seguir a la Selección Argentina, yendo a las Copas del Mundo y Copas Américas. A esta iniciativa, nos sumamos Leandro, Matías y Yo (Silvio) para acompañarlo a cruzar África y Medio Oriente", afirmó Gatti.

"Nosotros tres nos sumamos en 2019. Hicimos un viajecito juntos y empezamos a cranear el viaje a Qatar en bicicleta. Empezamos a ver el mapa y elegir cuál era la ruta más aventurera. Ahí empezamos a planear los 10.000 kilómetros, teniendo en cuenta lo arriesgado que podía llegar a ser y más seis meses pedaleando", remarcó.

Ahora bien, un viaje de semejante relevancia -por la cantidad de kilómetros a recorrer- no es una tarea sencilla. Requiere de un esfuerzo físico y mental muy importante. Aunque, los cuatro aventureros ya tenían todo preparado. "Todos somos deportivas. Tuvimos que entrenar. Si no estás preparado, no se daría lo planificado. Demanda mucho física y mentalmente", explicó Silvio. "Empezamos a tener conciencia del entrenamiento: ir al gimnasio y también sentar la colita en la bici", señaló.

A su vez, los cuatro oriundos de Córdoba debían arreglárselas para entrenar y a la par cumplir con sus tareas laborales. "En mi caso, yo estaba trabajando como agente de viajes en Barcelona y mientras entrenaba, trabajaba. Un buen día decidí volver a Córdoba para continuar con el proyecto. Los chicos hicieron lo mismo. Leandro dejó su trabajo en México, Lucas trabajaba en Córdoba y pidió licencia", marcó.

Los cuatro aventureros caminando por Egipto

Sponsors ayudaron a cumplir el sueño de estar en Qatar 2022

Teniendo en cuenta los seis meses de viaje que tuvieron por delante, era impensado comenzar a pedalear sin tener un respaldo que los acompañe. Tener que atravesar montañas y ríos, sufrir el calor y el frío, entre otras cuestiones, fueron algunos de las complejidades que tuvo el viaje. Por lo tanto, gran cantidad de sponsors cooperaron con los integrantes de " Todo A Pedal":

Denso : principal sponsor

: principal sponsor Halawa : alforjas para el equipamiento de las bicicletas

: alforjas para el equipamiento de las bicicletas Trevo : indumentaria

: indumentaria Ziroox : ropa para ciclistas

: ropa para ciclistas RLM: manubrios

Las bicicletas y todo el cargamento para llegar a Qatar

De todas formas, Silvio Gatti, de 32 años, le dijo a BAE Negocios que en el aspecto económico fue muy importante la ayuda de los seguidores a través de las redes. Con un aporte de $150 como mínimo, "la gente fue la que más nos ayudó mediante las aplicaciones Cafecito y Matecito". Además, confesó que les sorprendió "mucho el apoyo de la gente, fue increíble cómo viajaban y nos alentaban, la preocupación de cuando no subíamos nada a las redes. La verdad, el cariño fue muchísimo".

Qatar 2022: 177 días recorriendo África y Medio Oriente

Fue una aventura de seis largos meses. En total, recorrieron 13 países: Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenia, Egipto, Israel, Palestina, Jordania, Arabia Saudita y Qatar. Más allá de haber cumplido el objetivo el 8 de noviembre, tuvieron que atravesar situaciones muy complejas, donde la perseverancia fue más fuerte.

"En Tanzania, apenas cruzamos frontera no había ningún lugar para sacar dinero. Estuvimos dos o tres días sin dinero, comiendo frutas que sacábamos de los árboles", aseguró Silvio. A su vez, reconoció que "esos días fueron los más duros del viaje, porque justo estábamos en una parte del recorrido que era muy montañoso. Estando mal alimentado, andar en bici con tanto peso, en subida, es prácticamente imposible".

El esfuerzo físico comenzaba a jugar un papel determinante

Otra situación límite ocurrió en Egipto, aunque tuvieron cierta ayuda. "La policía no nos dejaba pedalear, porque había una zona complicada, con terrorismo. No nos dejaban y nos subieron al patrullero para cruzar la zona", explicó.

Tres de los cuatro ciclistas posan con la bandera argentina en Egipto

Ahora bien, para recorrer el mundo hay que estar preparado desde lo mental. Uno comienza a extrañar sus costumbres y su hogar cuando la situación no es amena. "La mayoría de las veces dormíamos en la calle, estaciones de servicio y en iglesias. Después cuando llegábamos a ciudades grandes, intentábamos hacer un intercambio de fotos de los lugares recorridos por alojamiento", afirmó Gatti.

En tanto, le indicó a este medio que la situación "nos puso el cuerpo un poco incómodos, porque la ducha no está, tu casa no está y en muchos lugares de África no usan hinodoro. Al principio a uno le cuesta, pero después sabés que no hay otra opción. Mucho aprendizaje y crecimiento".

El final del recorrido: Qatar y la oportunidad de ver a la Selección

Los cuatro llegaron a los gritos. Con una mezcla de sensaciones, diciendo que estaban a punto de cumplir su sueño más preciado. "Estábamos sin palabras, lagrimeábamos. El recibimiento en Qatar fue algo que ninguno de nosotros se lo imaginó. Había 20 medios (entre argentinos, qataríes y de Medio Oriente) más 300 hinchas de la Selección. Hubo gente que nos decía que estaban orgullosos por como los estábamos representando. Me agarra la piel de gallina", comentó emocionado Silvio.

En lo que respecta a la Copa del Mundo, los aventureros no tienen entradas para ver a la Selección a partir del 22 de noviembre. Sin embargo, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. "Estamos trabajando a sol y sombra para que alguien se entere de la locura que hicimos. Siempre somos muy positivos y estamos mentalizados que va a suceder. Por eso decidimos llegar unos días antes del Mundial, para arrancar la movida de conseguir las entradas", confirmó.

Mundial Qatar 2022: su admiración por Messi

Son fanáticos de Messi. Uno de sus objetivos es verlo y darle un abrazo. "Me lo imagino así, más que solamente una foto. Todavía falta un poquito para eso, lo estamos imaginando. Falta crearlo", se confía Silvio. No pierden la fe en estar cerca de él.

"Siempre que lo veo digo que es el hombre perfecto. No leo veo ningún tipo de defecto, es caballero, está con su familia. Lo único que hace es jugar al futbol y no se mete en líos. ¡Qué hombre!", afirmó. A su vez, en los momentos más difíciles del viaje, Silvio Gatti aseguró que la figura del capitán de la Selección fue quien le brindó perseverancia. "Yo lo tengo en mi bici, en una chapita atornillado. Los días que quería darme por vencido, miraba la chapita para juntar fuerzas y seguir pedaleado", aseguró.