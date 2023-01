Las calles de Vicente López suelen caracterizarse por sus pintorescos adoquines y por sus impactantes arboledas, que las convierten en una de las atracciones del distrito. Sin embargo, ese paisaje comenzó a desdibujarse, puesto que algunos sectores del empedrado se hunden día a día, y que la basura se acumula en forma preocupante en los cordones y las alcantarillas. Potenciando así el peligro de accidentes de tránsito y accidente, pero dicha grave ese no es tenida en cuenta por las autoridades pertinentes.

“El estado de las calles es deplorable”, señaló Carla, quien reside en la zona delimitada por la Avenida Maipú y la Costa del Río de La Plata. Un punto de Vicente López afectado por la no remoción de residuos en la vía pública, como asimismo por el estado, cada vez más, deteriorado de los accesos. Al respecto, la mencionada vecina reflejó que “circulo con moto, y debo hacerlo parada para no caerme, cuando cruzo un pozo”.

Vicente López: las calles preocupan a los vecinos.

Los adoquines constituyen la esencia de las arterias del municipio, y muchos de ellos han cedido, causando desniveles que son una trampa para los automovilistas, más aún en lugares donde el Alumbrado brilla por su ausencia. En referencia a ello, Carla reconoció que “el impuesto municipal es elevadísimo, pero los servicios básicos para la manutención de las calles no se advierten en hechos”.

No sólo los baches ganan protagonismo sino también los desechos que suelen estacionarse en los cordones, y sobre todo en las alcantarillas, obstaculizando el desagüe de agua en días de lluvia, agudizando el riesgo a inundaciones en diferentes zonas, principalmente en diferentes tramos de la avenida Maipú, de las calles Pelliza y Corrientes y de las vías del ferrocarril Mitre. En relación a ello, la vecina remarcó que “la basura no se puede ocultar, está a la vista. Pero el Municipio no la ve, y por eso no limpia”. Por si fuera poco, otra muestra de contaminación ambiental, según Carla, tiene lugar “con las fiestas que se salen de control todos los días, y por las que es imposible dormir”.

No obstante, ante las carencias y problemáticas cristalizadas por los habitantes del distrito en las diferentes dependencias municipales. Por esta razón, los residentes de Vicente Lopez reconocen que “no sabemos donde va la plata de nuestros impuestos. Trabajamos para que el municipio no nos represente, ni nos cuide, en definitiva no hacen nada”.