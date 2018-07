El éxito continúa. Desde su estreno en 2016, El marginal fue un suceso nacional por su poderosa y cruda historia, un elenco de selección, y uno de los mejores equipos técnicos y de producción que pueden encontrarse en la actualidad. El reconocimiento creció exponencialmente cuando la ficción llegó a la plataforma Netflix, y mucha más gente se hizo fan. Rápidamente se comenzó a hablar de una posible segunda parte, y el deseo se hizo realidad: mañana a las 22, por TV Pública, llega la segunda temporada de la ficción producida por Underground.

El viernes en el CCK, se realizó la presentación y allí estuvo su elenco y su producción Protagonizada por Nicolás Furtado, Esteban Lamothe, Martina Gusmán, Claudio Rissi yGerardo Romano, la precuela cuenta la historia de los hermanos Borges en su llegada a la cárcel San Onofre, y la guerra que libran contra El Sapo (Roly Serrano), un preso sanguinario que gobierna en el lugar. La secretaria de contenidos públicos, Gabriela Ricardes, presentó el trailer extendido del programa y Pablo Culell declaró ante los medios: "Muchas gracias por haber apoyado junto al Ministerio de medios, la Televisión Pública y la plataforma Cont.ar, esta segunda temporada de El marginal. Tenemos muchísimas expectativas, tanto nosotros como la legión de fans que tienen este programa en Argentina y en el mundo. Es un programa que nos llena de orgullo porque realmente hubo que pelearla mucho. Finalmente tuvimos el apoyo total para poder realizarlo, y creo que se lo ganó el programa en sí mismo".

Sobre la ficción y la temática que recorre, el director de Contenidos y Producción de Underground aseguró que "es muy difícil hacer un programa como este. Uno ve lo que provoca, esa incomodidad, de este entretenimiento, entre comillas, pero que habla de la naturaleza humana ante todo".

Roly Serrano, una de las incorporaciones, expresó a DiarioShow.com que "estoy contento por participar de esta nueva temporada. La primera la vi, y admiré y me daba cosita pensar por qué no estoy ahí . Podía haber estado cacheteando a los más jóvenes, tranquilamente. No tuve suerte, pero le tocó a otros grandes, por eso decís qué lastima, son unos grosos los que estaban y cuando juega Messi te dan ganas de estar al lado suyo".

Claudio Rissi expresó que fue y sigue siendo "una oportunidad que me han dado, yo venía pidiendo un espacio para jugar y acá tengo uno hermoso para actuar, para soltar una bestia que estaba ahí atada". Su hermano en la ficción, Nicolás Furtado, indicó que ahora "el desafío es mantener el nivel, como mínimo, y de ahí para arriba. Es un proceso particular para los actores porque es volver a un trabajo que ya habíamos hecho y observarnos a nosotros mismos".