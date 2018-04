La edición del aniversario número 20 del Bafici (Buenos Aires Festival de Cine Independiente) ya agita las salas porteñas, con una fabulosa selección de películas, actividades paralelas y visitas internacionales imperdibles. Entre las múltiples secciones y temáticas, el arte se hace un lugar en este año de festejo.

Enfoques innovadores, biografías de consagrados e historias que invitan a repensar el impacto de las obras, su exhibición y la pasión por el coleccionismo podrán verse en la sección “Artistas en Acción”. El apartado incluye películas sobre la vida y obra de fotógrafos, pintores, diseñadores, poetas, escritores y escultores, tan libres e imaginativas como sus propios protagonistas.

“Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat” (Estados Unidos, 2017), marcó el regreso de Sara Driver a la dirección tras una larga pausa. La película de esta realizadora, mujer del gran Jim Jarmusch, logra un retrato cautivante de este revolucionario artista centrándose en la efervescencia de la época que lo engendró: el underground de finales de los 70 en Nueva York, el lejendario CBGB y con la irrupción del grafiti en el Lower East Side.

“How to Steal a Chair” (Estados Unidos-Grecia, 2017) es el sugerente nombre de un film no menos original. Cuando el Museo de Diseño de Tesalónica pierde su sede, Stergios Delialis, su fundador y referente del diseño industrial griego, debe decidir qué hacer con su gigantesca colección personal de piezas. La película sigue la locura pasional de este excéntrico personaje por los objetos y su gran sueño.

También haciendo alusión a un robo, fuera de la sección, en Competencia Latinoamericana, puede hallarse una joyita: “Robar a Rodin”, del chileno Cristóbal Valenzuela. El robo del “Torso de Adéle”, perpetrado el 17 de junio de 2005 en el Museo de Bellas Artes de Santiago gatilló una serie de falsas sospechas policiales que fueron coronadas por la entrega del autor del delito: un estudiante de 20 años de edad que, a través de su abogado, confesó que se trató de “una acción de arte, donde la obra estaría más presente, no estando”. Con ese disparador, el realizador reconstruye el caso mediante testimonios hasta desembarcar en la tristeza elocuente de la ausencia. También de Chile, se presenta Jaar, el lamento de las imágenes, de Paula Rodríguez Sickert, que repasa la obra de este renombrado artista cuyos trabajos pudieron verse en Argentina.

“La vida que te agenciaste” (Argentina, 2018), de Mario Varela, tiene su premier mundial en el Bafici. Hace 25 años, un grupo de poetas participó de un documental en torno a una competencia etílica por bares de Buenos Aires. Retomando ese archivo, la película da cuenta de ese grupo de artistas y amigos y, sin proponérselo, crea un paradigma dentro del marco de la literatura argentina. Otra de las que tendrán su estreno global es “La coherencia del caos”, de Anahí Farfán, un documental sobre Luis Felipe Noé.

El fin de semana pasado pudo verse también “Alberto García-Alix. La lí- nea de sombra” (España, 2017), de Nicolás Combarro, premiada recientemente en el Festival de Cine de Guadalajara.

Además, el Festival presenta Artistas Argentinos, un programa de films dedicados a grandes artistas nacionales que el Fondo Nacional de las Artes ayudó a realizar entre los 60 y 70, y el Museo del Cine preservó y restauró. Una propuesta contundente para disfrutar de la fiesta del cine.