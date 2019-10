Las ex líneas de colectivos 112 Y 165 volverán a tener sus recorridos. La 112 que une la localidad de Lanús con Villa Pueyrredón, en tanto que la Línea 165 que realiza el recorrido entre Once-Monte Grande son utilizadas a diario por más de 60.000 pasajeros y volverán a funcionar a partir de este sábado, con otros números, luego que el Ministerio de Transporte les otorgara la concesión a nuevas empresas.

Según informaron esta tarde fuentes del Ministerio, la traza de la ex línea 112 que unirá Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires, con Chacarita se identificará con el número 119, mientras que la traza de la ex línea 165 conectará Plaza Miserere (Once) con Monte Grande y se identificará con el número 164.

Estas líneas de transporte público de colectivos tendrán a partir del sábado como nuevos operadores a la Empresa de Transporte del Sur SRL que tomará a su cargo el recorrido que cumplía la línea 112 y a General Tomás Guido SACIF, que cumplirá con la ruta que tenía la línea 165, a partir de la autorización otorgada por el Ministerio de Transporte tras una licitación.

Con este procedimiento se buscó restituir un importante servicio público para los vecinos de una amplia zona del Sur del Gran Buenos Aires, y a su vez garantizar las fuentes laborales de 355 trabajadores, señalaron las fuentes.

El conflicto en la empresa lleva varios años, ya que los trabajadores venían denunciando la desinversión y la afectación del servicio con peligro para los puestos de trabajo y a principios de este año había dejado de circular.