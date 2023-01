En los últimos meses, WhatsApp se fue actualizando y lanzó nuevas herramientas para que los usuarios tengan una mejor forma de interactuar, y el 2023 no será diferente. Hace pocas horas se dio a conocer una nueva función festejada no solo por aquellos que usan la app de mensajería, sino también por los que hasta ahora no tenían acceso: se trata de una opción para evitar la censura o bloqueo de WhatsApp en ciertos países.

WhatsApp llega a todos los países

La nueva función que incorporará WhatsApp será el uso de proxy, que ayudará a evitar que la aplicación sea bloqueada a censurada para ciertos usos, como las videollamadas. La nueva función se debe a que en algunas regiones y países como China se encuentra prohibido su uso.

Uso de proxy en WatsApp

Con la implementación de los servidores proxy, se logrará que los usuarios puedan eludir las trabas implementadas en dichos países, ya que se alterará a las redes de VPN. Cabe señalar, que a pesar de esta implementación, la app de Meta, perteneciente a Mark Zuckerberg, a no permitirá que se configuren de forma directa. Esto significa que las personas utilizarán los servicios de terceros.

La empresa detalló que "en vez de comunicarse directamente con los sitios web que visita, el proxy se interpone para gestionar esa relación por usted". Implementando el nuevo cambio en WhatsApp, los usuarios podrán conectarse de forma directa sin tener que utilizar aquellos bloqueadores que pertenecen a Meta, ya que el "proxy" servirá de intermediario para evitar posibles bloqueos.

WhatsApp y Facebook en China: Meta está bloqueada

Las redes sociales que pertenecen a la cartera de Mark Zuckerberg, Meta, son las más utilizadas en todo el mundo, pero en el caso de China tanto WhatsApp como Facebook se encuentran vetadas, como así también el buscador y los servicios que presta Google.

WeChat: el WhatsApp chino

A pesar del bloqueo, en China las personas buscan algún método para poder utilizar WhatsApp, ya que así se pueden comunicar con personas de otros países de manera más sencilla. Es por eso que con la nueva actualización de la mano de Proxy, los ciudadanos del país asiático podrán usar la aplicación sin limitación.

Cabe señalar que los chinos cuentan con una aplicación de mensajería paralela muy similar a WhatsApp, que se llama WeChat y puede ser usada en los demás países, ya que hasta el momento no cuenta con restricciones por no ser tan utilizada mundialmente.