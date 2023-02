—¿Qué querés ser cuando seas grande?

—Influencer.

La tecnología, los nuevos consumos en tiempos de ocio y la globalización cambiaron la forma de ver el mundo laboral. Un estudio reveló que el trabajo soñado por los argentinos es ser influencers, una tendencia que se repite en otros países de la región como Ecuador, Colombia y Venezuela, mientras que en Uruguay, Chile, Perú y Bolivia desean ser youtubers.

Los datos se desprenden del estudio "The World’s Dream Job: The Careers People are Searching for the Most", un informe revelado por la compañía de remesas de seguros Remitly, basado en datos de las búsquedas en Google –en todos los idiomas– para establecer el volumen de búsqueda alcanzado entre octubre de 2021 a octubre de 2022 en cada país por los términos "cómo ser un [trabajo]", asociado a soñar con un nuevo trabajo o carrera para cada país en el mundo.

No es casual que cada vez más personas al rededor del mundo quieran triunfar en redes sociales. Las redes son los espacios virtuales donde los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo y los influencers viven de su imagen, parece que tienen la vida perfecta, que viven de canjes, viajan por el mundo, son hegemónicamente bellos y no tienen los "trabajos tradicionales" del resto de los mortales.

Los trabajos soñados en América del Sur. Fuente: Remitly

Una persona viaja apretada en el tren a las 8 de la mañana hacia el lugar de trabajo donde estará hasta las 17 o 18, mira Instagram, Twitter, Facebook y ve como todas esas celebridades "viven mejor", ninguno de ellos "agarra la pala", como suele decirse en el lenguaje coloquial moderno. Inmediatamente, su deseo está ahí: en hacer lo que hacen ellos para ganar plata.

Sin embargo, suele olvidarse que las redes son una pantalla y que ser influencer o youtuber es también un trabajo de tiempo completo que exige mucho más de lo que se percibe a simple viste, lo mismo para los streamers o youtubers. El principal desafío es el de hacerse un nombre entre tanta competencia, empezar a captar la atención de los usuarios.

"Con la adulación y las ganancias que vienen con millones de visitas y seguidores, es comprensible que esta haya sido una carrera de ensueño popular en nuestro estudio, a pesar del hecho de que en la creación continua de contenido para las masas es difícil de sobresalir. La fama y las ventajas de una carrera como estrella de las redes sociales es claramente un gran atractivo para las personas. El rol de "influencers" encabeza las listas en once países, incluidos España, Argentina y Colombia", explicó el informe.

Las profesiones más deseadas del mundo

En Sudamérica, los únicos países que dieron la nota con una mirada laboral distinta fueron Brasil, donde la gente quiere ser "persona de neogocios"; Guayana Francesa, donde la profesión más deseada es la abogacía; mientras que "escritor" fue lo más buscado en Guyana y Trinidad y Tobago. El mapa incluye erroneamente a las Islas Malvinas como "Islas Falkland", y marca que allí se busca ser piloto de avión.

El estudio de Remitly basado en las búsqueda de Google de los países reveló que el trabajo más deseado en todo el mundo es el de ser piloto de avión. Esta profesión recibió casi un millón de búsquedas online de personas deseosas de realizarlo entre octubre de 2021 y de 2022, siendo la opción favorita de ingleses, australianos, estadounidenses, canadienses y más.

Según el informe, "los altos salarios del sector y las múltiples oportunidades para viajar que ofrece son sus principales atractivos".

La segunda profesión con la que sueñan miles de personas, no tiene nada que ver con el primer puesto y es la de ser escritor, en sus múltiples ramificaciones, desde novelista hasta periodista. Más de 800.000 personas buscaron "cómo ser escritor" en Internet en los últimos meses, convirtiéndose en la opción favorita de los ciudadanos de 75 países, incluidos Suecia, India o Sudáfrica.

Los países de la península arábiga fueron un poco más específicos y su profesión soñada es la de ser poetas. Este trabajo ocupa el primer lugar en Qatar, Arabia Saudita, Omán y Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el empleo más buscado por los turcos es el de ser actor. Un deseo que no sorprende, teniendo en cuenta el nivel de penetración que las novelas turcas tienen en todo el mundo, incluida la Argentina, y la cantidad de fanáticos que esas producciones cosechan a nivel global.

En el tercer lugar, está ser bailarín. ¿Quién no soñó alguna vez con estar arriba de un escenario y recibir la ovación del público? Es la profesión que prefieren en Nigeria y Camerún, entre otros.

"Bailarín, una habilidad que requiere grandes niveles de tiempo y compromiso para perfeccionarse. Está claro que soñamos con mostrar nuestros talentos creativos, ya que varios otros roles en las artes y la cultura figuran en nuestro top 20, incluidos actores, cantantes y DJ. También hay varios trabajos destacados que ni siquiera habrían existido hace una o dos décadas, como YouTuber (4º), influencer (7º) y bloguero (12º)", reseñó el informe.

Ranking de los 19 trabajos más buscados